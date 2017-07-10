В паре евро/доллар снижение ниже 1,1383 не прогнозируем - Dukascopy Bank SA

"В понедельник утром пара EUR/USD демонстрировала слабый рост, торгуясь около отметки 1,1406. Вероятно, что достигнув верхней линии Боллинджера на часовом графике на отметке 1,1412, курс оттолкнётся и направится к уровням поддержки — недельной РР и 200-часовой SMA на 1,1383/84, после чего вновь может вырасти до 1,14. В любом случае снижение ниже 1,1383 не прогнозируем", - отмечают аналитики Dukascopy Bank SA.