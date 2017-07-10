Рубль сохраняет негативную динамику, что лишает его привлекательности в рамках стратегий "керри-трейд" - Банк "Зенит"

"Мировые рынки обеспокоены ужесточением риторики ключевых Центробанков на фоне не слишком сильной экономической статистики и низкой инфляции. Все это создает риски для экономики в случае дальнейшего ухудшения условий на финансовых рынках. Нефтяные цены активно реагируют лишь на статистику из США, по-прежнему сомневаясь в эффективности соглашения ОПЕК+. В этих условиях отношение инвесторов к высокодоходным активам и валютам остается подавленным, что вынуждает их искать новые направления для вложений. Рубль сохраняет негативную динамику, что лишает его привлекательности в рамках стратегий "керри-трейд". Данные CFTC за неделю указали на резкое увеличение числа контрактов на ослабление рубля (с 668 до 2794). Судя по динамике внутреннего долгового рынка, идет неагрессивное сворачивание позиций, что не располагает к восстановительной коррекции на валютном рынке", - отмечают аналитики банка "Зенит".