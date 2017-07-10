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10 июля 2017 года 11:44
Рубль сохраняет негативную динамику, что лишает его привлекательности в рамках стратегий "керри-трейд" - Банк "Зенит"
"Мировые рынки обеспокоены ужесточением риторики ключевых Центробанков на фоне не слишком сильной экономической статистики и низкой инфляции. Все это создает риски для экономики в случае дальнейшего ухудшения условий на финансовых рынках. Нефтяные цены активно реагируют лишь на статистику из США, по-прежнему сомневаясь в эффективности соглашения ОПЕК+. В этих условиях отношение инвесторов к высокодоходным активам и валютам остается подавленным, что вынуждает их искать новые направления для вложений. Рубль сохраняет негативную динамику, что лишает его привлекательности в рамках стратегий "керри-трейд". Данные CFTC за неделю указали на резкое увеличение числа контрактов на ослабление рубля (с 668 до 2794). Судя по динамике внутреннего долгового рынка, идет неагрессивное сворачивание позиций, что не располагает к восстановительной коррекции на валютном рынке", - отмечают аналитики банка "Зенит".
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10 июля 2017 года 17:28
Участники рынка ждут дальнейшего повышения ставок ФРС в долгосрочной перспективе - "Открытие Брокер"
В пятничном отчете ФРС о монетарной политике за первое полугодие отмечается активный и относительно стабильный приток долевого и долгового капитала на развивающиеся рынки. К тому же разница между доходностью облигаций развивающихся стран и бондов США (индекс EMBI+) сузилась до минимумов конца... читать дальше
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Американская валюта продолжает привлекать покупателей после подъема в пятницу. Данные по рынку труда вышли неоднозначными, но игроки решили сфокусироваться на позитивных сторонах отчета и проигнорировали слабые показатели роста зарплат, отчасти сославшись на убеждение Федрезерва во «временном... читать дальше
.10 июля 2017 года 14:29
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В случае продолжения нисходящего движения золото может достигнуть уровня поддержки на 1198,77 - Dukascopy Bank SA
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.10 июля 2017 года 12:26
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.10 июля 2017 года 09:58
При улучшении конъюнктуры рассчитываем на возврат нефти к 49-50 долларам/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк
"Нефть в пятницу продолжила снижение, опустившись даже ниже 47 долларов/баррель. Статистика по буровым оптимизма не добавила, показав прирост на 7 шт. – до 763 шт. На сегодняшнее утро нефть пытается отскакивать, реагируя на новости о возможном ограничении добычи для Ливии и Нигерии. Напомним, что... читать дальше
.10 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу. Большинство азиатских фондовых индексов растет в понедельник. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
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