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Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки ОФЗ могут немного подрасти - Промсвязьбанк
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10 июля 2017 года 11:23
Котировки ОФЗ могут немного подрасти - Промсвязьбанк
"После пятничного окончания торгов ситуация на внешних рынках изменилась несущественно. Некоторую поддержку котировкам ОФЗ может оказать налаживание контакта между В. Путиным и Д. Трампом в ходе встречи на саммите G-20, по итогам которой им удалось достигнуть соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии. Основным риском для российского долгового рынка мы по-прежнему считаем глобальный тренд на рост доходностей облигаций, связанный с опасениями об ужесточении денежно-кредитной политики ключевых ЦБ, который пока не демонстрирует признаков разворота. При этом мы полагаем, что если он все же состоится, или улучшится конъюнктура на сырьевых площадках, то доходности большинства ОФЗ смогут быстро вернуться ниже отметки 8%, - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. - В центре внимания инвесторов сегодня будет заседание Еврогруппы с участием главы ЕЦБ М. Драги. В среду ожидается выступление Дж. Йеллен в Конгрессе США и публикация обзора ФРС "Бежевая книга". Важным событием для рынка ОФЗ на этой неделе также может стать финансовый конгресс Банка России, запланированный на 12-14 июля, на котором состоится выступление Э. Набиуллиной".
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10 июля 2017 года 17:28
Участники рынка ждут дальнейшего повышения ставок ФРС в долгосрочной перспективе - "Открытие Брокер"
В пятничном отчете ФРС о монетарной политике за первое полугодие отмечается активный и относительно стабильный приток долевого и долгового капитала на развивающиеся рынки. К тому же разница между доходностью облигаций развивающихся стран и бондов США (индекс EMBI+) сузилась до минимумов конца... читать дальше
.10 июля 2017 года 16:43
Американская валюта продолжает привлекать покупателей после подъема в пятницу. Данные по рынку труда вышли неоднозначными, но игроки решили сфокусироваться на позитивных сторонах отчета и проигнорировали слабые показатели роста зарплат, отчасти сославшись на убеждение Федрезерва во «временном... читать дальше
.10 июля 2017 года 14:29
Серебро вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и избавится от зависимости от золота - Julius Baer
"Вслед за падением на рынке золота две недели назад еще одно произошло на рынке серебра в прошлую пятницу, - отмечет аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - Утром практически за минуту цены снизились почти на 5% в то время как фьючерсы на серебро на COMEX показали резкий... читать дальше
.10 июля 2017 года 14:06
"Нефтяные цены продолжают "смотреть вниз". Данные об увеличении числа буровых в США по итогам недели (+7 ед.) в очередной раз подтверждают "живучесть" сланцевиков и ставят под вопрос сроки приведения рынка к балансу с учетом текущих договоренностей ОПЕК+. В этой связи достаточно примечательно... читать дальше
.10 июля 2017 года 13:14
Скорее всего, колебания нефти в диапазоне 42-52 доллара за баррель продолжатся до конца лета - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть продолжают чувствовать себя не очень уверенно, даже несмотря на то, что руководители ОПЕК "сигналят" о намерении провести беседы с представителями Ливии и Нигерии об их роли в процессе стабилизации спроса и предложения. В целом для рынка сейчас будет самым главным, просто понять... читать дальше
.10 июля 2017 года 12:47
В случае продолжения нисходящего движения золото может достигнуть уровня поддержки на 1198,77 - Dukascopy Bank SA
"Цены на золото в понедельник утром снижались на фоне опубликованных в пятницу данных рынка труда США. В случае продолжения нисходящего движения XAU/USD может достигнуть уровня поддержки - недельной S1 на 1198,77. И если поддержка окажется сильной, то, возможно, что, оттолкнувшись, пара вернётся к... читать дальше
.10 июля 2017 года 12:26
"В понедельник утром пара EUR/USD демонстрировала слабый рост, торгуясь около отметки 1,1406. Вероятно, что достигнув верхней линии Боллинджера на часовом графике на отметке 1,1412, курс оттолкнётся и направится к уровням поддержки — недельной РР и 200-часовой SMA на 1,1383/84, после чего вновь... читать дальше
.10 июля 2017 года 11:13
"С утра нефть Brent предпринимает попытки закрепиться выше 47 долларов/баррель после резкого падения на прошлой неделе. UST-10 в азиатскую сессию консолидируются в районе 2,38-2,39% годовых. В этих условиях российские евробонды, вероятно, также будут находиться в ожидании новых сигналов после... читать дальше
.10 июля 2017 года 09:58
При улучшении конъюнктуры рассчитываем на возврат нефти к 49-50 долларам/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк
"Нефть в пятницу продолжила снижение, опустившись даже ниже 47 долларов/баррель. Статистика по буровым оптимизма не добавила, показав прирост на 7 шт. – до 763 шт. На сегодняшнее утро нефть пытается отскакивать, реагируя на новости о возможном ограничении добычи для Ливии и Нигерии. Напомним, что... читать дальше
.10 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу. Большинство азиатских фондовых индексов растет в понедельник. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
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