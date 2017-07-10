Для пары доллар/рубль целью движения выступают уровни 61-62,5 - TeleTrade

"Снижение нефти подтолкнуло вверх пару доллар/рубль. Она обновила предыдущий локальный максимум 60,3 руб./доллар. Теперь целью движения выступают уровни 61-62,5 после возможной технической коррекции. Встреча В. Путина и Д. Трампа в Гамбурге не окажет значимого воздействия на рубль. Она, хотя и была в целом позитивной для российско-американских отношений, все же не внесла существенных изменений в позиции сторон", – отмечает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.