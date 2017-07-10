Торги по рублю будут и далее сопровождаться понижательными рисками - InstaForex

"У нефти по-прежнему нет значимых поводов для возвращения к росту, а значит, торги по рублю будут и далее сопровождаться понижательными рисками. Дополнительный негатив привнесли данные из США, указавшие на рост числа буровых на прошлой неделе. Показатель повысился на 7 штук, до 763 единиц. Вдобавок, настроения по доллару улучшились после публикации пятничной статистики по занятости, и в преддверии выступления Дж. Йеллен в эту среду американская валюта может продолжить умеренное восхождение. Все это сулит нашей валюте дальнейшее ослабление, если в ближайшее время у Brent не появится повода для возвращения выше уровня $48", – указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.