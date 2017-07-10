Позиционирование спекулятивных инвесторов в сторону ослабления рубля продолжает нарастать - Росбанк

"Обстановка на мировых рынках, прежде всего, дальнейшая просадка цен на нефть и рост доходности UST/Bunds, продолжают тянуть рубль в сторону ослабления. По итогам пятницы курс USDRUB прибавил еще 0,4%, доведя потери рубля за первую неделю июля до 2,3%, что является вторым по слабости показателем в сегменте валют развивающихся стран после турецкой лиры. Нейтральные итоги первой встречи между В.Путиным и Д.Трампом ожидаемо не внесли перемен в заданный тренд, разворот которого будет всецело зависеть от упомянутых глобальных факторов. Пока же позиционирование спекулятивных инвесторов в сторону ослабления рубля продолжает нарастать: уже 3,8 тыс. контрактов на неделе к 4 июля (данные CFTC)", - отмечают специалисты Росбанка.