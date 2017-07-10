Диапазон индекса ММВБ - 1900-1930 пунктов - КИТ Финанс Брокер

"Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ составляет 1900-1930 пунктов. Сезон дивидендных отсечек окажет понижательное давление на рынок, однако у рынка акций есть шансы сохранить восходящую динамику на текущей неделе в случае отмены нового блока антироссийских санкций", - полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.