При улучшении конъюнктуры рассчитываем на возврат нефти к 49-50 долларам/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк

"Нефть в пятницу продолжила снижение, опустившись даже ниже 47 долларов/баррель. Статистика по буровым оптимизма не добавила, показав прирост на 7 шт. – до 763 шт. На сегодняшнее утро нефть пытается отскакивать, реагируя на новости о возможном ограничении добычи для Ливии и Нигерии. Напомним, что эти страны не входили в соглашение ОПЕК+. 24 июля в Москве состоится встреча Комитета по надзору за соблюдением соглашения ОПЕК+, где будет рассмотрен этот вопрос. При улучшении конъюнктуры рассчитываем на возврат нефти к 49-50 долларам/баррель в ближайшее время", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.