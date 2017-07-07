.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мы видим риски существенного снижения котировок нефти до уровней $44-45 за баррель - Бинбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июля 2017 года 17:40
Мы видим риски существенного снижения котировок нефти до уровней $44-45 за баррель - Бинбанк
В пятницу нефтяным ценам не удалось удачно завершить свое ралли и зафиксироваться на уровнях в $50, констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. Нефтяной актив подвергся новым распродажам (котировки Brent упали до уровней $47), остановить которые не сумел даже определенно «бычий» отчет Минэнерго США по запасам и производству нефти. По последним данным отчета запасы сырой нефти, как и запасы нефтепродуктов, в штатах за неделю значительно сократились, однако, данные позитивные изменения были проигнорированы инвесторами. Гораздо больше участников рынка напугал и вызвал панику недельный рост производства нефти в США на 88 тыс.барр./сутки до уровней в 9,338 млн барр./сутки. "Мы отмечаем, что данный рост вызван лишь восстановлением производственных мощностей после удара урагана «Синди» в Мексиканском заливе, за прошедшую неделю нефтедобыча смогла лишь частично восстановиться без наращения новых производственных мощностей, - указывает эксперт. - Также к концу недели мы наблюдаем волну распродаж почти на всех товарных рынках, которая захлестнула и рынок нефти. Причиной для продаж товарных активов стали с одной стороны, растущие риски обострения конфликта между США и КНДР, с другой стороны, некоторая смена в риторике ЕЦБ в виде планов по ужесточению денежно – кредитной политики в перспективе. В результате мы полагаем, что по завершению саммита G-20 паника на товарных рынках прекратится, и цены вернутся в фундаментально обоснованное русло. Трейдеры на следующей неделе, скорее всего, предпочтут сконцентрироваться на данных ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА (12 и 13 июля), которые представят рынку оценку изменения мировых запасов сырья по итогам 6-ти месячного действия пакта ОПЕК+. В том случае, если данные отчетов продемонстрируют более существенное сокращение общемировых запасов энергоносителя, котировки Brent наконец получат базу для своего роста и устремятся к отметкам 49-50$, а в среднесрочной перспективе перейдут в фазу роста". Также А. Покатович отметил, что на следующей неделе нефтяные цены могут характеризоваться высокой волатильностью: "мы видим риски существенного снижения котировок до уровней $44-45 в том случае, если данные отчетов не продемонстрируют существенных изменений в мировых запасах сырья, а также данные отчета ОПЕК сообщат рынку о том, что картель в июне нарушил совокупную квоту добычи нефти в 32,5 млн барр./сутки за счет ускоренного восстановления добычи в Ливии и Нигерии".
.
07 июля 2017 года 16:57
Долгожданный блок статистики по рынку труда США обрисовал неоднозначную картину, но в целом вышел довольно неплохим, и после смешанной первоначальной реакции доллар решил расти, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, обновив на... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:40
"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:18
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:32
Доллар получает один удар за другим, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После невнятного протокола заседания ФРС неприятно удивил рынок труда – по данным ADP, уровень занятости в июне вырос минимальными с октября темпами. Правда,... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:25
Рынок акций США в четверг продемонстрировал самое значительное падение с мая. Фондовые индексы АТР снижаются вслед за Европой и США. Цены на нефть падают более чем на 1,2% из-за роста добычи в США, Brent опустилась к $47,5. читать дальше
.07 июля 2017 года 08:58
В ходе минувшего дня индекс ММВБ изменился незначительно (+0,1%, 1923 пункта). Торговая активность возросла до максимума за четыре сессии. Нейтральное закрытие вместе с ростом объемов могут свидетельствовать о достижении локальной вершины, полагает управляющий активами Инвестиционной палаты... читать дальше
.06 июля 2017 года 17:20
"Американская валюта снова загрустила, хотя пока старается не терять лица, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - После невнятного протокола ФРС на контрасте сыграл отважный ЕЦБ, который, как оказалось, еще в июне начал обсуждать... читать дальше
.06 июля 2017 года 16:42
Цены на нефть упали на 4% в среду из-за возобновления опасений по поводу избытка предложения на рынке, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. "Бычьи" настроения на рынке подпитывались не неопровержимыми фактами, а новостями, слухами и историями, и это в целом... читать дальше
.06 июля 2017 года 13:53
"К середине недели нефть предприняла несколько активных попыток штурма отметки в 50$, где на сегодняшний день находится сильный уровень сопротивления 50-ти дневной средней, - напоминает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Котировкам не удалось «пробить» данный уровень в минувшую среду, помешал им... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.