Мы видим риски существенного снижения котировок нефти до уровней $44-45 за баррель - Бинбанк

В пятницу нефтяным ценам не удалось удачно завершить свое ралли и зафиксироваться на уровнях в $50, констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. Нефтяной актив подвергся новым распродажам (котировки Brent упали до уровней $47), остановить которые не сумел даже определенно «бычий» отчет Минэнерго США по запасам и производству нефти. По последним данным отчета запасы сырой нефти, как и запасы нефтепродуктов, в штатах за неделю значительно сократились, однако, данные позитивные изменения были проигнорированы инвесторами. Гораздо больше участников рынка напугал и вызвал панику недельный рост производства нефти в США на 88 тыс.барр./сутки до уровней в 9,338 млн барр./сутки.

"Мы отмечаем, что данный рост вызван лишь восстановлением производственных мощностей после удара урагана «Синди» в Мексиканском заливе, за прошедшую неделю нефтедобыча смогла лишь частично восстановиться без наращения новых производственных мощностей, - указывает эксперт. - Также к концу недели мы наблюдаем волну распродаж почти на всех товарных рынках, которая захлестнула и рынок нефти. Причиной для продаж товарных активов стали с одной стороны, растущие риски обострения конфликта между США и КНДР, с другой стороны, некоторая смена в риторике ЕЦБ в виде планов по ужесточению денежно – кредитной политики в перспективе. В результате мы полагаем, что по завершению саммита G-20 паника на товарных рынках прекратится, и цены вернутся в фундаментально обоснованное русло. Трейдеры на следующей неделе, скорее всего, предпочтут сконцентрироваться на данных ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА (12 и 13 июля), которые представят рынку оценку изменения мировых запасов сырья по итогам 6-ти месячного действия пакта ОПЕК+. В том случае, если данные отчетов продемонстрируют более существенное сокращение общемировых запасов энергоносителя, котировки Brent наконец получат базу для своего роста и устремятся к отметкам 49-50$, а в среднесрочной перспективе перейдут в фазу роста".

Также А. Покатович отметил, что на следующей неделе нефтяные цены могут характеризоваться высокой волатильностью: "мы видим риски существенного снижения котировок до уровней $44-45 в том случае, если данные отчетов не продемонстрируют существенных изменений в мировых запасах сырья, а также данные отчета ОПЕК сообщат рынку о том, что картель в июне нарушил совокупную квоту добычи нефти в 32,5 млн барр./сутки за счет ускоренного восстановления добычи в Ливии и Нигерии".