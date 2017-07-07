Экономика РФ в ближайшие полтора года покажет устойчивый, но умеренный рост - "ВТБ Капитал"

Российская экономика продолжает восстанавливаться, показывая достаточно устойчивый, хотя и умеренный, рост, сказал в интервью агентству "Интерфакс" руководитель управления инвестиционной стратегии "ВТБ Капитала" Алексей Заботкин. По его оценкам, в четвертом квартале 2017 года рост ВВП РФ ускорится до 2,5%, но по итогам всего года он все же не превысит 1,5%.

ОСТОРОЖНАЯ ЭКОНОМИКА

"С учетом двухлетней рецессии мы наблюдаем очень осторожное восстановление российской экономики, так как по-прежнему бюджетная и денежно-кредитная политика достаточно сдерживающие, власти нацелены на консолидацию успеха в структурном снижении инфляции до исторически минимальных значений. Некоторое смягчение денежно-кредитной политики в течение года, скорее всего, будет, однако снижение реальных процентных ставок до 2,5-3%, которые ЦБ РФ расценивает в качестве долгосрочного равновесия, мы, вероятно, увидим не раньше конца 2018 года - начала 2019 года. До этого траектория роста ВВП РФ будет на уровне тренда или чуть выше (около 1,5-1,8% - прим. ИФ). Более значительное ускорение возможно в 2019-2020 годах, особенно, если это будет сопровождаться решительными действиями в плане структурных реформ", - сказал А.Заботкин.

Между тем, по мнению эксперта, рост российской экономики в большей степени сдерживает даже не столько достаточно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика, сколько высокая доля неопределенности относительно дальнейшей экономической стратегии страны. "Сохраняется неопределенность в отношении экономической политики, что является сдерживающим фактором для бизнеса", - отметил А.Заботкин.

"Когда был запущен процесс подготовки стратегий развития весной прошлого года, и потом этому был придан дополнительный импульс в декабре прошлого года, был расчет на то, что к маю 2017 года будет сформулирована окончательная концепция, которую уже в 2017 году начнут реализовывать. Этого пока не произошло. Дискуссии и анализ разработанных правительством РФ, ЦСР, Столыпинским клубом предложений продолжаются. Пока нет уверенности в том, например, как в стране будет организована налоговая система в следующие шесть лет, бизнесу очень сложно принимать инвестиционные решения", - пояснил А.Заботкин.

НЕФТЬ ЗА $40 ВПОЛНЕ РЕАЛЬНА

Цены на нефть в настоящее время находятся под давлением. По мнению А.Заботкина, это неудивительно, так как в самом начале было понятно, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не станет панацеей.

"В целом соглашение между странами ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти является паллиативной мерой. Более того, во втором полугодии уже сложно ожидать, что оно как-то повлияет на рынок. В первой половине года мы наблюдали замещение арабской и российской нефти американской: ОПЕК и Россия сокращали добычу, а США ее наращивала. Сейчас о дальнейшем сокращении со стороны ОПЕК+ речи не идет, просто на второе полугодие и до марта следующего года продлеваются те же объемы добычи, о которых договорились в декабре 2016 года. По сути дела, будет продолжаться рост американской добычи, но при этом со стабильной добычей в странах ОПЕК и не-ОПЕК, которые участвуют в соглашении", - сказал эксперт.

По его мнению, есть риск, что избыток предложения нефти будет нарастать.

"Стоимость нефти на уровне $40 за баррель в течение какой-то части 2017 года вполне реальна. Второе полугодие с точки зрения восстановления баланса между спросом и предложением на рынке нефти выглядит менее обещающим, чем первое. Есть опасения того, что избыток предложения будет нарастать. Если опять возникнет ощутимый дисбаланс на рынке нефти, то скорее всего, цена пойдет вниз, значительно вниз", - добавил А.Заботкин.

Как полагает эксперт, скорее всего, на следующие три года цена $40 за баррель - это умеренно консервативный прогноз. "По факту будет, скорее всего, $45. Но закладываться на это не стоит. Потому что мы не знаем, как далеко зайдут технологические усовершенствования и, соответственно, сокращение издержек в нефтяной отрасли. И еще мы не знаем, как инновации в части внедрения электромобилей повлияют на спрос на топливо", - сказал А.Заботкин.

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СНИЖЕНИЯ СТАВОК НЕ БУДЕТ

По мнению эксперта, принимая во внимание риски по нефти, по глобальной денежно-кредитной политике, по курсу рубля, ЦБ РФ не хочет оказаться в ситуации, когда ему придется возвращаться к повышению процентных ставок, поэтому опережающего снижения ключевой ставки, скорее всего, не будет.

"Предыдущая пауза (в понижении ключевой ставки - прим. ИФ) дала позитивный результат, поэтому ЦБ РФ вполне может сделать то же самое и сейчас в какой-то момент, если сочтет, что внешние риски возрастают. Наш базовый сценарий: снижение до 8,25% до конца года, но вполне возможно, что успеем добраться только до 8,50%. В частности, в ближайшие месяцы Банк России будет очень пристально следить за динамикой продовольственной инфляции", - сказал А.Заботкин.

При этом эксперт еще раз подчеркнул, что в условиях, когда у бизнеса нет понимания относительно структурной, налоговой политики на средний и долгосрочный горизонт, деловая активность не очень чувствительна к процентным ставкам. "Не стоимость капитала сдерживает инвестиционный процесс, а другие факторы. И в этом смысле ускоренное снижение процентных ставок не даст должного эффекта, а подорвать веру в действия регулятора может, если придется потом ставки вновь повышать. Поэтому у ЦБ РФ сейчас совершенно оправданная выжидательная позиция", - сказал А.Заботкин.

Кроме того, он отметил, что для стимулирования инвестиций также очень важно поддерживать конкурентную среду. "Только под серьезным конкурентным давлением компании будут наращивать инвестиции в производительность. Если конкуренции нет, то и нет смысла инвестировать в производительность труда. Рентабельность и так защищена тем, что у вас практически монопольные позиции. Таким образом, одной из центральных идей на следующие шесть лет должна стать политика, направленная на увеличение конкуренции в стране", - сказал эксперт, отметив при этом, что как отмечает и ФАС, и различные аналитические центры, уровень конкуренции в российской экономике в последние годы снижался.

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ НУЖНО 1,5-2 ГОДА

Согласно международному опыту, с момента выхода инфляции на целевой уровень и до момента стабилизации инфляционных ожиданий около таргета проходит полтора и даже два года. Таким образом, снижения инфляционных ожиданий в РФ до 4% стоит ожидать не раньше конца 2018 года - первой половины 2019 года, полагает руководитель управления инвестиционной стратегии "ВТБ Капитала".

Как отметил А.Заботкин, очень важно понимать, что разовое достижение целевого уровня по инфляции еще не означает, что уже удалось достигнуть таргетирования инфляции и можно понижать ставки.

"Таргет - это средний уровень инфляции за длительный промежуток времени. Если мы говорим, что инфляция в Рф должна составлять 4%, то это усредненное значение. То есть будут и периоды, когда инфляция выше таргета, но соответственно, должны быть и периоды, когда она ниже. Учитывая то, что в России завершился период, когда инфляция была значительно выше целевого уровня, для стабилизации инфляционных ожиданий на уровне 4% необходим промежуток времени, когда инфляция будет ниже целевого уровня. Рискну утверждать, что инфляционные ожидания очень нескоро достигнут 4%, если текущая инфляция временно не уйдет заметно ниже таргета", - сказал А.Заботкин.

Таким образом, снижение текущей инфляции ниже целевого уровня само по себе не будет служить для ЦБ РФ поводом для ускорения нормализации реальной ключевой ставки, полагает эксперт.