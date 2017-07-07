В ближайшие месяцы котировки Brent перейдут в диапазон $50-55 - TeleTrade

По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не поступает. Пакт соблюдается сторонами. Не случайно Министр энергетики РФ А.Новак утверждает, что это даёт свои плоды. Запасы в мире постепенно снижаются. Это ещё раз подтвердили данные из США 6 июля. Уровень запасов в стране опустился за неделю на 6,3 млн барр. при прогнозе снижения на 2,3 млн барр.

Но дополнительного сокращения добычи, к которому призывали некоторые страны, не будет, уверен эксперт TeleTrade. Россия уже высказалась против этого, а без неё ОПЕК вряд ли пойдёт на такой шаг. Кроме того, для рынка важно и то, как будут выходить из сделки её участники после 1 квартала 2018 г. Здесь характерны слова А.Новака о постепенности данного процесса. Оно будет препятствовать резкому росту предложения, которое могло бы свести на нет многомесячные усилия сторон. Теперь определённой вехой в позициях ОПЕК+ может стать встреча 24 июля.

"Но при отсутствии новых драйверов от ОПЕК+ на первый план выходят данные не только о запасах, но и о добыче в США, - указывает эксперт. - Поэтому в четверг и пятницу за взлётом котировки Brent почти до $50/барр. на снижении запасов, практически сразу последовало её падение к $47. Причина - повышение добычи в США до 9,34 млн барр. в сутки. Оно вместе с увеличением производства в Ливии и Нигерии, не участвующих в соглашении ОПЕК+, сильно подрывает темпы балансировки рынка. Это вызывает нервозность игроков, которые эмоционально реагируют на данный фактор. Однако в целом сокращение на 1,8 млн барр. в ОПЕК+ перекрывает рост добычи в США и иных странах. Поэтому более вероятно дальнейшее уменьшение превышения предложения, тем более, что есть и растущий спрос со стороны, например, Китая, Индии, выходящей из кризиса Европы. Технически, пока цены выше минимума $43,6, остаётся среднесрочный тренд на повышение. Наиболее вероятно, что с учётом разнонаправленных факторов, результирующее движение приведёт к укреплению котировок в диапазон $50-55 в ближайшие месяцы".