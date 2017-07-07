Торговый диапазон на сегодня составляет 59,95-60,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в пятницу утром продолжил снижение к доллару под влиянием дешевеющей нефти, а также охлаждения инвесторов к риску перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, - комментирует руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Против российской валюты играет снижение привлекательности отечественных активов для иностранных спекулянтов и старт сезона выплаты дивидендов. «Черное золото» падает в цене, несмотря на сокращение недельных запасов сырья в США на 6,3 млн баррелей: участников рынка в большей степени впечатлили данные Управления энергетической информации (EIA), которые свидетельствуют о росте нефтедобычи американских компаний до 9,34 млн баррелей в сутки. Сегодня ожидается публикация важной статистики Baker Hughes по количеству буровых установок. Негативным фактором для российской валюты продолжает оставаться перспектива ужесточения западных санкций: некоторые аналитики считают, что подобное решение может быть принято сразу после окончания встречи лидеров G20, если Москве не удастся достичь договоренностей с партнерами по ключевым вопросам. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,95-60,95 руб./долл.".