Евро возвращает себе привлекательность - "Нордеа Банк"

"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках программы стимулирования. В свою очередь, U.S. Dollar «подкосили» данные по рынку труда от ADP. Рост занятости в частном секторе оказался ниже прогнозных ожиданий. Сегодня в фокусе отчет по рынку труда в США. Если фактические данные окажутся действительно сильными, в этом случае мы сможем увидеть восстановление позиций «американцем». В целом стоит отметить, что прогнозы указывают на ожидания по дальнейшему улучшению условий на рынке. Наш прогноз по nonfarm payrolls 165К (Reuters – 179K, Bloomberg -178K). Кроме того, достаточно важной будет статистика по заработной плате. Мы ожидаем, что в годовом исчислении темпы роста средней почасовой заработной платы вырастут до 2.6% (май – 2.5%), что будет достаточным для сохранения планов ФРС на текущий год. Краткосрочно EUR/USD 1.131-1.144".

Снижение нефтяных цен и возросшее неприятие риска по активам/валютам развивающихся рынков не позволяет «поднять голову» рублю. Российская валюта остается под давлением. Закрепление USD/RUB выше 200-дневной скользящей средней увеличивает потенциал дальнейшего ослабления рубля. Фокус на отметке 60.20/40, в случае успешного прохождения этого уровня USD может отправиться к 62. Краткосрочный ориентир - 59.9-60.9.