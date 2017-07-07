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07 июля 2017 года 12:40
Евро возвращает себе привлекательность - "Нордеа Банк"
"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках программы стимулирования. В свою очередь, U.S. Dollar «подкосили» данные по рынку труда от ADP. Рост занятости в частном секторе оказался ниже прогнозных ожиданий. Сегодня в фокусе отчет по рынку труда в США. Если фактические данные окажутся действительно сильными, в этом случае мы сможем увидеть восстановление позиций «американцем». В целом стоит отметить, что прогнозы указывают на ожидания по дальнейшему улучшению условий на рынке. Наш прогноз по nonfarm payrolls 165К (Reuters – 179K, Bloomberg -178K). Кроме того, достаточно важной будет статистика по заработной плате. Мы ожидаем, что в годовом исчислении темпы роста средней почасовой заработной платы вырастут до 2.6% (май – 2.5%), что будет достаточным для сохранения планов ФРС на текущий год. Краткосрочно EUR/USD 1.131-1.144". Снижение нефтяных цен и возросшее неприятие риска по активам/валютам развивающихся рынков не позволяет «поднять голову» рублю. Российская валюта остается под давлением. Закрепление USD/RUB выше 200-дневной скользящей средней увеличивает потенциал дальнейшего ослабления рубля. Фокус на отметке 60.20/40, в случае успешного прохождения этого уровня USD может отправиться к 62. Краткосрочный ориентир - 59.9-60.9.
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07 июля 2017 года 17:40
В пятницу нефтяным ценам не удалось удачно завершить свое ралли и зафиксироваться на уровнях в $50, констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. Нефтяной актив подвергся новым распродажам (котировки Brent упали до уровней $47), остановить которые не сумел даже определенно «бычий» отчет... читать дальше
.07 июля 2017 года 16:57
Долгожданный блок статистики по рынку труда США обрисовал неоднозначную картину, но в целом вышел довольно неплохим, и после смешанной первоначальной реакции доллар решил расти, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, обновив на... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:18
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:32
Доллар получает один удар за другим, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После невнятного протокола заседания ФРС неприятно удивил рынок труда – по данным ADP, уровень занятости в июне вырос минимальными с октября темпами. Правда,... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:25
Рынок акций США в четверг продемонстрировал самое значительное падение с мая. Фондовые индексы АТР снижаются вслед за Европой и США. Цены на нефть падают более чем на 1,2% из-за роста добычи в США, Brent опустилась к $47,5. читать дальше
.07 июля 2017 года 08:58
В ходе минувшего дня индекс ММВБ изменился незначительно (+0,1%, 1923 пункта). Торговая активность возросла до максимума за четыре сессии. Нейтральное закрытие вместе с ростом объемов могут свидетельствовать о достижении локальной вершины, полагает управляющий активами Инвестиционной палаты... читать дальше
.06 июля 2017 года 17:20
"Американская валюта снова загрустила, хотя пока старается не терять лица, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - После невнятного протокола ФРС на контрасте сыграл отважный ЕЦБ, который, как оказалось, еще в июне начал обсуждать... читать дальше
.06 июля 2017 года 16:42
Цены на нефть упали на 4% в среду из-за возобновления опасений по поводу избытка предложения на рынке, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. "Бычьи" настроения на рынке подпитывались не неопровержимыми фактами, а новостями, слухами и историями, и это в целом... читать дальше
.06 июля 2017 года 13:53
"К середине недели нефть предприняла несколько активных попыток штурма отметки в 50$, где на сегодняшний день находится сильный уровень сопротивления 50-ти дневной средней, - напоминает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Котировкам не удалось «пробить» данный уровень в минувшую среду, помешал им... читать дальше
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