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07 июля 2017 года 13:02
Сокращение спекулятивных позиций в рубле со стороны нерезидентов растет - Банк "Зенит"
"Торги на валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля, - напоминают аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть в течение дня подрастали, однако статистика Минэнерго США ликвидировала всё внутридневное преимущество. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.16 руб. (+18 коп.), курс евро – 68.72 руб. (+65 коп.). На международном валютном рынке слабые данные ADP и протоколы июньского заседания ФРС оказали давление на доллар. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 70 бп до отметки $1.1420. Данные Минэнерго США не смогли оказать поддержку нефтяным ценам, несмотря на снижение запасов нефти бензина существенно выше рыночных ожиданий. Главным негативом стали данные о росте уровня добычи в США на прошлой неделе. Помимо реакции на непосредственно отраслевые данные, нефтяной рынок также подвержен опасениям того, что ужесточение монетарной политики основными Центробанками замедлит рост мировой экономике, что отдалит достижение баланса на рынке. Рубль снижается вместе с большинством валют, которые лидировали в укреплении с начала года. Судя по относительно высоким ставкам денежного рынка и активной продажи ОФЗ со сроками погашения около 10 лет, можно судить о том, что сокращение спекулятивных позиций в рубле со стороны нерезидентов растет".
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