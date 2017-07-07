.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Контракты Brent пока не готовы закрепиться выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июля 2017 года 12:18
Контракты Brent пока не готовы закрепиться выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 6 июля достигали отметки 49,00 доллара за баррель, но не смогли там закрепиться и откатились назад в район 47,50. Американский эталон WTI не смог закрепиться выше 47,00 и снизился в район 44,90. Агентство энергетической информации США по итогам прошлой недели зафиксировало падение запасов сырой нефти в США на 6,3 миллиона баррелей, а бензина на 3,7 миллиона. Добыча подросла на 86 тысяч баррелей в сутки. Падение запасов нефти и бензина за прошлую неделю более чем в три раза превысило ожидания аналитиков и стало поводом для роста котировок. Несколькими часами позже, когда был опубликован полный отчет, цены откатились вниз. Причина – рост добычи в США 86 тысяч баррелей в сутки. Однако, эти данные ни о чем не говорят. Неделей ранее добыча снизилась на 100 тысяч из-за профилактических ремонтных работ на некоторых месторождениях. Поэтому речь идет только о восстановлении ранее выбывших мощностей. "В целом, вчерашняя динамика показала, что контракты Brent пока не готовы закрепиться выше 50 долларов за баррель. Цены в районе 45 долларов воспринимаются как низкие, а около 50 как высокие. Вполне возможно, что в этом пятидолларовом коридоре мы проведем ближайший месяц. Закрепиться выше 50 долларов за баррель цены смогут лишь только тогда, когда рынок получит четкие подтверждения, что план ОПЕК+ по балансировке рынка работает. Они поступят ближе к осени", - резюмирует эксперт ГК "Форекс Клуб".
- FXC_170707.zip (Размер - 29kb)
.
07 июля 2017 года 17:40
В пятницу нефтяным ценам не удалось удачно завершить свое ралли и зафиксироваться на уровнях в $50, констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. Нефтяной актив подвергся новым распродажам (котировки Brent упали до уровней $47), остановить которые не сумел даже определенно «бычий» отчет... читать дальше
.07 июля 2017 года 16:57
Долгожданный блок статистики по рынку труда США обрисовал неоднозначную картину, но в целом вышел довольно неплохим, и после смешанной первоначальной реакции доллар решил расти, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, обновив на... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:40
"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:32
Доллар получает один удар за другим, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После невнятного протокола заседания ФРС неприятно удивил рынок труда – по данным ADP, уровень занятости в июне вырос минимальными с октября темпами. Правда,... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:25
Рынок акций США в четверг продемонстрировал самое значительное падение с мая. Фондовые индексы АТР снижаются вслед за Европой и США. Цены на нефть падают более чем на 1,2% из-за роста добычи в США, Brent опустилась к $47,5. читать дальше
.07 июля 2017 года 08:58
В ходе минувшего дня индекс ММВБ изменился незначительно (+0,1%, 1923 пункта). Торговая активность возросла до максимума за четыре сессии. Нейтральное закрытие вместе с ростом объемов могут свидетельствовать о достижении локальной вершины, полагает управляющий активами Инвестиционной палаты... читать дальше
.06 июля 2017 года 17:20
"Американская валюта снова загрустила, хотя пока старается не терять лица, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - После невнятного протокола ФРС на контрасте сыграл отважный ЕЦБ, который, как оказалось, еще в июне начал обсуждать... читать дальше
.06 июля 2017 года 16:42
Цены на нефть упали на 4% в среду из-за возобновления опасений по поводу избытка предложения на рынке, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. "Бычьи" настроения на рынке подпитывались не неопровержимыми фактами, а новостями, слухами и историями, и это в целом... читать дальше
.06 июля 2017 года 13:53
"К середине недели нефть предприняла несколько активных попыток штурма отметки в 50$, где на сегодняшний день находится сильный уровень сопротивления 50-ти дневной средней, - напоминает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Котировкам не удалось «пробить» данный уровень в минувшую среду, помешал им... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.