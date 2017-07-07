В понедельник наиболее вероятно негативное открытие торгов акциями на ММВБ - ВТБ 24

На мировые рынки пришли летние каникулы: Индекс S&P 500 потерял 0.94%, падали все секторы индекса, лидер - телекоммуникационный сектор потерял (-2.3%), отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Российские ADR в Нью-Йорке потеряли чуть меньше 0.8%, но также реагировали на рост опасений инвесторов относительно ужесточения политики центральных банков, а также геополитические риски. Доклад ADP по частной занятости в США был скорее слабым и ожидания повышения ставки ФРС до конца 2017г. чуть уменьшились (с 56.1% до 53.5%). Однако публикация протоколов июньского заседания ЕЦБ встревожила рынки. Из протоколов следует, что европейские регуляторы обсуждали отмену обязательства наращивать покупку бондов “при необходимости”. В сочетании с недавними намеками на форуме ЕЦБ 27 июня тональность рассуждений породили спекуляции на тему, что ЕЦБ уже в сентябре объявит о новом раунде сокращения программы стимулирования QE с нового 2018г. Другим неприятным моментом является новое снижение нефтяных цен в пятницу. Несмотря на то, что запасы нефти в США на последней неделе значительно упали, производство нефти в США подросло на 88 тыс.барр., что практически нивелировало падение на прошлой отчетной неделе на 100 тыс.барр вследствие урагана Синди. Курс рубля в пятницу снижается, что в принципе благоприятно для российских экспортеров, но эксдивидендные даты по Лукойлу, МТС, Русгидро добавят давления на индекс ММВБ. Общий потенциал падения по российским акциям не очень велик, но и обратно потолок роста выглядит сейчас ограниченным в районе ММВБ 1940 и зависит в т.ч. от внешнеполитических факторов и реакции инвесторов на саммит G20. На следующей неделе в понедельник эксперт банка опасается негативного открытия на ММВБ.