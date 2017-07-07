ИК "Открытие Капитал" начала анализ "Детского мира", рейтинг акций - "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" начала анализ "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается в обзоре аналитиков ИК Артура Галимова и Михаила Терентьева.

Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитиками ИК, составляет 111 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 112,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 90,41 рубля за штуку.