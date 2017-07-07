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07 июля 2017 года 10:54
Сегодня ключевой день для доллара и рубля - Банк "Глобэкс"
"Снижаются почти все мировые индексы, так как инвесторы волнуются из-за неоднозначных протоколов заседания FOMC ФРС США и ЕЦБ, - констатирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Среди чиновников американского регулятора есть разногласия по дальнейшему увеличению процентной ставки и нормализации баланса ФРС. Протоколы июньского заседания европейского регулятора вместе с комментариями чиновников намекают на возможное сворачивание политики выкупа активов с рынка, поэтому доходность гособлигаций стран Евросоюза увеличилась на 10 б.п. Так, французские 10-летние государственные облигации торгуются возле 0,92%, немецкие - около 0,56%, итальянские - 2,27% и т.д. Кроме того, Банк Англии тоже намекал на скорое ужесточение монетарной политики. Таким образом, повышение ставок, сворачивание программы QE заставляют инвесторов фиксировать прибыль по гособлигациям и рынку акций". Рубль ослабнет к доллару на фоне снижения стоимости нефти. Опубликованная вчера статистика Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти на 6,3 млн баррелей, но увеличилась добыча на 88 тыс б/с до 9,33 млн б/с, что вкупе с ростом добычи картеля ОПЕК в июне привело ко вчерашнему снижению цены на нефть на 3% до $47,6 за баррель. Эксперт банка полагает, что негативное настроение сохранится в пятницу. Кроме того, макростатистика по США ничем не порадовала инвесторов, что привело к ослаблению доллара к евро на 0,8% до 1,142 доллара за евро. Сегодня ключевой день для доллара и рубля, будет опубликована ключевая статистика по США, и пройдет встреча Президентов США и РФ, от которой российские инвесторы ждут позитивных итогов. Все внимание рынок направит на последнее событие.
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07 июля 2017 года 17:40
В пятницу нефтяным ценам не удалось удачно завершить свое ралли и зафиксироваться на уровнях в $50, констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. Нефтяной актив подвергся новым распродажам (котировки Brent упали до уровней $47), остановить которые не сумел даже определенно «бычий» отчет... читать дальше
.07 июля 2017 года 16:57
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.07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:40
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.07 июля 2017 года 12:18
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:32
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.07 июля 2017 года 09:25
Рынок акций США в четверг продемонстрировал самое значительное падение с мая. Фондовые индексы АТР снижаются вслед за Европой и США. Цены на нефть падают более чем на 1,2% из-за роста добычи в США, Brent опустилась к $47,5. читать дальше
.07 июля 2017 года 08:58
В ходе минувшего дня индекс ММВБ изменился незначительно (+0,1%, 1923 пункта). Торговая активность возросла до максимума за четыре сессии. Нейтральное закрытие вместе с ростом объемов могут свидетельствовать о достижении локальной вершины, полагает управляющий активами Инвестиционной палаты... читать дальше
.06 июля 2017 года 17:20
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.06 июля 2017 года 16:42
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