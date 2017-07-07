Сегодня ключевой день для доллара и рубля - Банк "Глобэкс"

"Снижаются почти все мировые индексы, так как инвесторы волнуются из-за неоднозначных протоколов заседания FOMC ФРС США и ЕЦБ, - констатирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Среди чиновников американского регулятора есть разногласия по дальнейшему увеличению процентной ставки и нормализации баланса ФРС. Протоколы июньского заседания европейского регулятора вместе с комментариями чиновников намекают на возможное сворачивание политики выкупа активов с рынка, поэтому доходность гособлигаций стран Евросоюза увеличилась на 10 б.п. Так, французские 10-летние государственные облигации торгуются возле 0,92%, немецкие - около 0,56%, итальянские - 2,27% и т.д. Кроме того, Банк Англии тоже намекал на скорое ужесточение монетарной политики. Таким образом, повышение ставок, сворачивание программы QE заставляют инвесторов фиксировать прибыль по гособлигациям и рынку акций".

Рубль ослабнет к доллару на фоне снижения стоимости нефти. Опубликованная вчера статистика Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти на 6,3 млн баррелей, но увеличилась добыча на 88 тыс б/с до 9,33 млн б/с, что вкупе с ростом добычи картеля ОПЕК в июне привело ко вчерашнему снижению цены на нефть на 3% до $47,6 за баррель. Эксперт банка полагает, что негативное настроение сохранится в пятницу. Кроме того, макростатистика по США ничем не порадовала инвесторов, что привело к ослаблению доллара к евро на 0,8% до 1,142 доллара за евро. Сегодня ключевой день для доллара и рубля, будет опубликована ключевая статистика по США, и пройдет встреча Президентов США и РФ, от которой российские инвесторы ждут позитивных итогов. Все внимание рынок направит на последнее событие.