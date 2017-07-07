Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов акциями и снижения котировок в пределах 1% - "Алор Брокер"

Котировки нефти перед открытием торгов теряют 1,2% до 47,5 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.01% до отметки 2409п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Данные по запасам нефти от Минэнерго вчера подтвердили сокращение запасов, но инвесторы продолжили распродажи по инструменту, отправив котировки к недельному минимуму. Эксперт рассчитывает на консолидацию котировок вблизи зоны 48-47 долл за баррель.

Главным драйвером вчера выступал американский фондовый рынок, который продемонстрировал серьезное снижение, S&P по итогам торгов потерял более 0.5%, распространив негативные тенденции на все площадки. На взгляд аналитика, негативная динамика сегодня сохранится.

Индекс доллара торгуется на минимумах прошлой недели, ожидается тестирование зоны 95-94п после выхода данных по рынку труда сегодня в 15:30 мск.

"В паре доллар-рубль мы ожидаем усиления роста, несмотря на повышение волатильности по нефти, котировки уверенно идут к своим целям в 63 руб за долл. Сегодня нас ожидает обновление недельных максимумов. Российские фондовые индексы не в силах противостоять негативному внешнему фону, индекс ММВБ после трех недель восстановления так и не смог преодолеть отметку 1930 п, а индекс РТС - закрепиться выше 1020 п. Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов и снижения котировок в пределах 1%. Инвесторам следует воздержаться от агрессивных покупок с учетом фактора пятницы", - заключает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.