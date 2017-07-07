.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов акциями и снижения котировок в пределах 1% - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июля 2017 года 10:00
Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов акциями и снижения котировок в пределах 1% - "Алор Брокер"
Котировки нефти перед открытием торгов теряют 1,2% до 47,5 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.01% до отметки 2409п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Данные по запасам нефти от Минэнерго вчера подтвердили сокращение запасов, но инвесторы продолжили распродажи по инструменту, отправив котировки к недельному минимуму. Эксперт рассчитывает на консолидацию котировок вблизи зоны 48-47 долл за баррель. Главным драйвером вчера выступал американский фондовый рынок, который продемонстрировал серьезное снижение, S&P по итогам торгов потерял более 0.5%, распространив негативные тенденции на все площадки. На взгляд аналитика, негативная динамика сегодня сохранится. Индекс доллара торгуется на минимумах прошлой недели, ожидается тестирование зоны 95-94п после выхода данных по рынку труда сегодня в 15:30 мск. "В паре доллар-рубль мы ожидаем усиления роста, несмотря на повышение волатильности по нефти, котировки уверенно идут к своим целям в 63 руб за долл. Сегодня нас ожидает обновление недельных максимумов. Российские фондовые индексы не в силах противостоять негативному внешнему фону, индекс ММВБ после трех недель восстановления так и не смог преодолеть отметку 1930 п, а индекс РТС - закрепиться выше 1020 п. Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов и снижения котировок в пределах 1%. Инвесторам следует воздержаться от агрессивных покупок с учетом фактора пятницы", - заключает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.
.
07 июля 2017 года 17:40
В пятницу нефтяным ценам не удалось удачно завершить свое ралли и зафиксироваться на уровнях в $50, констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. Нефтяной актив подвергся новым распродажам (котировки Brent упали до уровней $47), остановить которые не сумел даже определенно «бычий» отчет... читать дальше
.07 июля 2017 года 16:57
Долгожданный блок статистики по рынку труда США обрисовал неоднозначную картину, но в целом вышел довольно неплохим, и после смешанной первоначальной реакции доллар решил расти, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, обновив на... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:40
"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:18
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:32
Доллар получает один удар за другим, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После невнятного протокола заседания ФРС неприятно удивил рынок труда – по данным ADP, уровень занятости в июне вырос минимальными с октября темпами. Правда,... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:25
Рынок акций США в четверг продемонстрировал самое значительное падение с мая. Фондовые индексы АТР снижаются вслед за Европой и США. Цены на нефть падают более чем на 1,2% из-за роста добычи в США, Brent опустилась к $47,5. читать дальше
.07 июля 2017 года 08:58
В ходе минувшего дня индекс ММВБ изменился незначительно (+0,1%, 1923 пункта). Торговая активность возросла до максимума за четыре сессии. Нейтральное закрытие вместе с ростом объемов могут свидетельствовать о достижении локальной вершины, полагает управляющий активами Инвестиционной палаты... читать дальше
.06 июля 2017 года 17:20
"Американская валюта снова загрустила, хотя пока старается не терять лица, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - После невнятного протокола ФРС на контрасте сыграл отважный ЕЦБ, который, как оказалось, еще в июне начал обсуждать... читать дальше
.06 июля 2017 года 16:42
Цены на нефть упали на 4% в среду из-за возобновления опасений по поводу избытка предложения на рынке, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. "Бычьи" настроения на рынке подпитывались не неопровержимыми фактами, а новостями, слухами и историями, и это в целом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.