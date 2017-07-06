Краткосрочный курс рубля зависит от данных по рынку труда США - Dukascopy Bank SA

"Российские индексы акции вновь торгуются разнонаправленно. Индекс РТС снижается на 0,05% из-за ослабления рубля против доллара на 12 копеек ниже отметки 60 руб/долл. Индекс ММВБ растет на 0,15% до 1923,4 пункта вслед за акциями Аэрофлота (+4,2%) и металлургических компаний. Курс рубля снижается, несмотря на стабилизацию цен на нефть. В целом волатильность на российском рынке акций низкая, так как инвесторы ожидают публикации данных по рынку труда и изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. На европейских биржах наблюдается распродажа как в облигациях, так и в акциях. Во второй половине дня будут опубликованы ежемесячные данные по приросту новых рабочих мест от ADP. Если прирост превысит 185 тыс. человек в июне, то это приведет к укреплению курса доллара так как усилит опасения начала сокращения баланса ФРС уже после сентябрьского заседания FOMC", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.