У доллара все меньше козырей - eToro

"Американская валюта снова загрустила, хотя пока старается не терять лица, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - После невнятного протокола ФРС на контрасте сыграл отважный ЕЦБ, который, как оказалось, еще в июне начал обсуждать возможность сворачивания стимулов. На этом фоне пара EUR/USD поднялась к отметке 1.14, а USD/JPY вышла на отрицательную территорию. "Быкам" по доллару также не понравилась статистика по рынку труда. Отчет ADP отразил рост занятости минимальными с октября прошлого года темпами, на 158 тыс. против ожидаемых 185 тыс. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения с 253 тыс. до 230 тыс. Беспокойство вызывает и тот факт, что в производственный сектор не создал рабочих мест в принципе – весь прирост пришелся на сферу услуг".

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе это негативный сигнал для USD, особенно перед завтрашним ключевым отчетом ADP, который, судя по сегодняшним цифрам, может разочаровать. Если и занятости, и зарплаты не дотянут до ожидаемых значений, давление на «американца усилится».

В более долгосрочном периоде это будет означать усиление сомнений в еще одном повышении ставки ФРС до конца года, хотя накануне регулятор подтвердил приверженность плавному ужесточению политики. Однако вряд ли отчет внесет значимые коррективы в планы Центробанка, который сосредоточен прежде всего на инфляции и не устает повторять, что рынок приближается к полной занятости, чем и можно объяснить замедление темпов создания новых рабочих мест.

"Так или иначе, с оглядкой на позиции двух Центробанков можно сказать, что кратко- и среднесрочные перспективы евро выглядят выигрышнее, тогда как доллар продолжает терять свою привлекательность по мере выхода слабых отчетов и затягивания с экономическими реформами администрации Трампа", - заключает эксперт eToro.