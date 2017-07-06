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06 июля 2017 года 16:42
Цены на нефть упали из-за сомнений в эффективности соглашения ОПЕК
Цены на нефть упали на 4% в среду из-за возобновления опасений по поводу избытка предложения на рынке, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. "Бычьи" настроения на рынке подпитывались не неопровержимыми фактами, а новостями, слухами и историями, и это в целом оказало давление на цены. Россия официально высказывается против ужесточения ограничений по производству нефти, что также поддержало сомнения участников рынка в эффективности соглашения ОПЕК. Трейдеры указывали на рост экспорта из Нигерии и Ливии, что приводит к росту предложения. Сомнения по поводу сохраняющейся перенасыщенности рынка нефти сводятся в конечном счете к противостоянию ближневосточных производителей и сланцевой индустрией. Соглашение ОПЕК пока что было недостаточно эффективно, чтобы сократить избыточные глобальные запасы нефти, увеличивая риск нарушения сторонами принятых на себя обязательств. Тем временем, сланцевая индустрия США продолжает удивлять своей ценовой конкурентоспособностью и гибкостью. Неожиданное возобновление роста активности по бурению новых скважин подпитывает рост производства, который должен продлиться за пределы текущего года даже если количество действующих буровых установок начнет снижаться. Противостояние ближневосточных производителей и сланцевой индустрии остается основной темой на рынке нефти, при этом производители сланцевой нефти сохраняют преимущество. Н. Рюкер ожидает, что цены будут оставаться в боковом коридоре, задерживаясь в основном в районе чуть ниже 50 долл. США за баррель. Рост производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных потребителей подрывают эффективность соглашения ОПЕК. Сомнения по поводу эффективности соглашения ОПЕК возобновились в среду и вызвали очередное снижение цен на нефть.
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06 июля 2017 года 17:20
"Американская валюта снова загрустила, хотя пока старается не терять лица, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - После невнятного протокола ФРС на контрасте сыграл отважный ЕЦБ, который, как оказалось, еще в июне начал обсуждать... читать дальше
.06 июля 2017 года 13:53
"К середине недели нефть предприняла несколько активных попыток штурма отметки в 50$, где на сегодняшний день находится сильный уровень сопротивления 50-ти дневной средней, - напоминает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Котировкам не удалось «пробить» данный уровень в минувшую среду, помешал им... читать дальше
.06 июля 2017 года 12:58
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса по итогам 1 полугодия, оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают аналитики Промсвязьбанка. По оценкам Минэнерго США, такая ситуация сохранится и в 3 кв. Неплохой... читать дальше
.06 июля 2017 года 12:03
В скором времени мы станем свидетелями очередного штурма уровня 45,50$/баррель по марке Brent - Оргбанк
После окончания налогового периода с наступлением достаточно неприветливого второго летнего месяца рубль вновь встал на рельсы понижательного тренда, отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. И, прежде всего, это связано с усилившимся спросом на иностранную валюту со... читать дальше
.06 июля 2017 года 11:29
"Цены на нефть в среду снизились, прервав восстановительную динамику, продолжавшуюся больше недели, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Размер дневного снижения стал максимальным за месяц. Участники рынка отреагировали распродажами на сообщения о неготовности РФ поддержать... читать дальше
.06 июля 2017 года 10:13
Цены на нефть основных эталонных сортов отыгрывают назад часть утраченных днем ранее позиций после того, как в США было зафиксировано существенное снижение запасов нефти, по итогам прошлой недели, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со... читать дальше
.06 июля 2017 года 09:36
У рынка нефти выдался насыщенный и волатильный день. Brent предприняла новые попытки пробоя уровня 50, на подходе к которому встретила оффера и обвалилась к 8-дневневным минимумам в районе 47,24, откуда отскочила выше 48, но все равно осталась в минусе на 3% за день, комментирует региональный... читать дальше
.06 июля 2017 года 09:21
S&P 500 и Nasdaq выросли в среду благодаря подъему технологического сектора. Фондовые индексы АТР слабо снижаются в четверг, дешевеют акции нефтекомпаний. Цены на нефть растут после резкого падения накануне, Brent подорожала до $48,11 за баррель. читать дальше
.05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали... читать дальше
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