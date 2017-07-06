В ближайшие два дня курс доллара останется около уровня 60 руб. или выше - Бинбанк

"Валюты стран с формирующимися рынками в течение недели постепенно уступают позиции по отношению к доллару, и положительный результат (+0.56%) пока смог продемонстрировать лишь бразильский реал, укрепившийся на фоне позитивных локальных новостей. Вероятнее всего, подобная динамика объясняется продолжением постепенного пересмотра ожиданий участников финансовых рынков по поводу действий ЦБ развитых стран в среднесрочной перспективе, а также ростом геополитической напряженности из-за очередного запуска ракеты КНДР. Влияние этих факторов во многом объясняет слабую реакцию курса доллара на изменение цен на нефть в отдельные периоды. До конца недели рынки будут следить за американской макроэкономической статистикой, еженедельными данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также за встречей представителей стран G20 в Германии. В ближайшие два дня вернуть курс доллара в коридор 59-60 руб. смогут только положительные новости по итогам встречи президентов РФ и США, но при их отсутствии в условиях выхода статистики, вероятнее всего, свидетельствующей о продолжении устойчивого восстановления экономики США, доллар останется выше уровня 60 руб.", - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.