"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Мосбиржи до "покупать" и оценку на 9%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 115 рублей до 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 136,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 107,1 рубля за штуку.