Нефтяные цены ждут появления базы для своего роста - Бинбанк

"К середине недели нефть предприняла несколько активных попыток штурма отметки в 50$, где на сегодняшний день находится сильный уровень сопротивления 50-ти дневной средней, - напоминает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Котировкам не удалось «пробить» данный уровень в минувшую среду, помешал им новостной фон – Россия заявила, что не собирается поддерживать идею об увеличении объемов сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ (котировки в моменте снижались до уровней 47$). По нашему мнению, такая позиция РФ является наиболее взвешенной и дает инвесторам понять, что текущих условий сделки будет достаточно для ребалансировки нефтяного рынка. Вернуться к уровням 48,5$ нефтяным ценам позволили предварительные данные о запасах сырья в США от API, которые показали очередное сокращение запасов нефти. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе нефтяной рынок снова перейдет к попыткам фиксации на уровне 50$, драйвером восстановления могут стать данные о запасах и производстве нефти от Минэнерго США, которые, скорее всего, продемонстрируют некоторое замедление роста добычи в США, а также подтвердят снижение запасов сырой нефти. Также существует вероятность того, что нефть останется в диапазоне близком к 47-48$, в том случае, если трейдеры займут выжидательную позицию перед выходом фундаментальных данных об изменениях объемов мировых запасов сырья, которые станут доступны рынку уже на следующей неделе".