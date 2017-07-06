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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль по-прежнему ощущает сильную поддержку в районе 60,0-60,5 руб./$1 - "ВТБ Капитал"
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06 июля 2017 года 12:32

Рубль по-прежнему ощущает сильную поддержку в районе 60,0-60,5 руб./$1 - "ВТБ Капитал"

Рубль по-прежнему ощущает сильную поддержку в районе 60,0-60,5 руб./$1, считают аналитики "ВТБ Капитал". Между тем если цены на нефть продолжат снижаться, а зарубежные инвесторы продолжат сокращать свое присутствие на рынках развивающихся стран, давление на российском рынке может усилиться, отмечают они.

В то же время, как говорится в обзоре "ВТБ Капитала", опасения инвесторов по поводу недавнего ужесточения риторики ведущих центробанков в ближайшее время должны сойти на нет или, по крайней мере, отойти на второй план.


Опубликовано: /ВТБ Капитал/
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