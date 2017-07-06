К началу третьего квартала российский рубль остается несколько переоцененным по отношению к нефтяным котировкам - Промсвязьбанк

К началу третьего квартала российский рубль, на взгляд экспертов Промсвязьбанка, остается несколько переоцененным по отношению к нефтяным котировкам. Однако июньская коррекция в большинстве валют

Emerging markets нашла отражение и в динамике рубля. Ключевыми факторами, определяющими динамику рубля, на

горизонте третьего квартала будут являться: динамика нефтяного рынка, общее отношение глобальных инвесторов к развивающимся рынкам и платежный баланс. В третьем квартале аналитики банка ожидают восстановление нефтяных котировок в район 51-53 долл/барр. в среднеквартальном выражении. Однако текущая переоцененность рубля относительно нефтяных цен может сдерживать позитивный эффект для рубля от роста нефтяных котировок.

"Предпосылок для столь сильного аппетита к риску на глобальных рынках, подобному ситуации в первом квартале, мы не наблюдаем, - указывают специалисты Промсвязьбанка. - Видим риски для всей группы валют emerging markets со стороны неопределенности в отношении экономических стимулов Трампа и перспектив постепенного ужесточения монетарных курсов ведущих ЦБ. В третьем квартале сезонно наблюдается ухудшение сальдо счета текущих операций платежного баланса, и снижение нефтяных котировок во втором квартале может найти отражение в этой тенденции в летние месяцы. Таким образом, мы ожидаем околонулевое сальдо текущего счета по итогам третьего квартала и возможность отрицательного сальдо в отдельные месяцы. Наш базовый сценарий предполагает движение пары доллар/рубль на горизонте третьего квартала в диапазоне 58-62 руб./долл., со среднеквартальной ценой вблизи 60 руб./долл.".