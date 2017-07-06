В 3 кв. 2017 года средняя цена нефти будет в диапазоне 51-53 долл./барр. - Промсвязьбанк

На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса по итогам 1 полугодия, оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают аналитики Промсвязьбанка. По оценкам Минэнерго США, такая ситуация сохранится и в 3 кв. Неплохой спрос на энергоносители в США является доп.фактором, способствующим балансированию рынка нефти. Так, с апреля в США идет процесс дестокинга (снижения уровня запасов сырой нефти и основных нефтепродуктов). Хотя последние данные указывают на то, что автомобильный сезон начался и не столь сильно, как ожидалось, из-за некоторого торможения экономического роста, эксперты банка ожидают в июле продолжения процесса сжатия складских запасов. Ожидается, что этот процесс начнет затрагивать и совокупные запасы ОЭСР.

"Среднесрочно риски по восстановлению добычи сланцевой нефти в США остаются ключевыми, - подчеркивают специалисты банка. - Число буровых установок продолжает потихоньку расти; обновлены максимумы с апреля 2015 года (768 уст.). Постепенно восстанавливается и добыча. Причем США начинают экспортировать и сырую нефть. Фактор предложения сланцевой нефти будет более серьезно оказывать влияние на ценовую конъюнктуру нефтяного рынка с конца лета (пика добыча нефти в США достигнет, по нашим оценкам, в 2018 г.). Вместе с тем, мы по-прежнему расцениваем фактор сланцевой нефти лишь как сдерживающий для цен на нефть. Более важным для рынка нефти остаются сговорчивость стран ОПЕК и спрос в Азии. Кроме того, отмечаем, что падение себестоимости американских сланцев остановилось, и считаем, что в этом году она продолжит расти на фоне повышенных проц. расходов, внушительного капекса на поддержание добычи и роста расходов на разведку (начнут осваивать более дорогие месторождения). Мы корректируем наш таргет по нефти (в среднем по году) – с 55.5 до 52.8 долл./барр. (на фоне просадки в мае/июне), считая его оправданным с фундаментальной точки зрения (исходя из наших моделей по балансу и вью по гл. экономике, ситуации со спросом), так и конъюнктурной (ждем восстановления лонгов спекулянтами по мере прохождения автомобильного сезона в США и стабилизации инфляционных ожиданий по США). В 3 кв. средняя цена нефти – 51-53 долл./барр.".