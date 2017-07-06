Осторожное сокращение позиций в рубле и рублевых активах продолжается - Банк "Зенит"

"Валютные торги среды завершились заметным ослаблением рубля, который вновь оказался под давлением нефтяных котировок, - комментируют эксперты банка "Зенит". - При такой ситуации сложно определить, где заканчивается реакция на нефть и продолжается разгрузка портфелей керри-трейдеров. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.98 руб. (+57 коп.), курс евро – 68.07 руб. (+68 коп.). На международном валютном рынке наблюдалась нейтральная ситуация, поскольку протоколы ФРС так и не смогли поддержать доллар сильнее. По итогам дня основная валютная пара осталась на отметке $1.1350. Цены на нефть странным образом (-4%) отреагировали на данные API, которые указали на снижение запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе. Неделей ранее реакция на рост запасов нефти по данным Минэнерго США была также обратной. Нефтяной рынок становится менее предсказуем, поскольку движение котировок вызывают незначительные и противоречивые факторы. Рубль вчера потерял по 1% к доллару и евро, что достаточно мало по меркам снижения нефтяных цен. В текущей ситуации сложно отделить влияние двух основных факторов для российской валюты – динамики цен на нефть и изменению вектора иностранного капитала. Судя по динамике внутреннего долгового рынка, осторожное сокращение позиций в рубле и рублевых активах продолжается".