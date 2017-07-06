Экспорт нефти странами ОПЕК растет второй месяц подряд - AMarkets

"Цены на нефть в среду снизились, прервав восстановительную динамику, продолжавшуюся больше недели, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Размер дневного снижения стал максимальным за месяц. Участники рынка отреагировали распродажами на сообщения о неготовности РФ поддержать предложение по дополнительному сокращению добычи, а также отчет ОПЕК по объемам производства и динамике экспорта в прошлом месяце. Напомню, в мае члены ОПЕК и другие экспортёры, включая РФ, продлили действие соглашения по сокращению уровня добычи до марта 2018 г. Как стало известно накануне, это максимум, на что готово пойти Минэнерго России, оказывая поддержку ближневосточной инициативе по восстановлению баланса на мировом рынке черного золота".

Тем временем, несмотря на соблюдение обязательств по ограничению добычи, экспорт нефти странами ОПЕК вырос в июне второй месяц подряд до 25,92 миллиона баррелей в сутки, что превышает показатель мая и аналогичного периода прошлого года на 450.000 баррелей в сутки и 1,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что рост нефтедобычи в ключевых странах-производителях продолжит нивелировать действия ОПЕК+, направленные на решение проблемы перенасыщения рынка сырьем. Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти в США от EIA. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что EIA сообщит о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, также прогнозируется снижение запасов бензина на 1 млн баррелей. Если прогноз не подтвердится, обвал котировок нефти продолжится, считает эксперт.