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06 июля 2017 года 11:29
Экспорт нефти странами ОПЕК растет второй месяц подряд - AMarkets
"Цены на нефть в среду снизились, прервав восстановительную динамику, продолжавшуюся больше недели, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Размер дневного снижения стал максимальным за месяц. Участники рынка отреагировали распродажами на сообщения о неготовности РФ поддержать предложение по дополнительному сокращению добычи, а также отчет ОПЕК по объемам производства и динамике экспорта в прошлом месяце. Напомню, в мае члены ОПЕК и другие экспортёры, включая РФ, продлили действие соглашения по сокращению уровня добычи до марта 2018 г. Как стало известно накануне, это максимум, на что готово пойти Минэнерго России, оказывая поддержку ближневосточной инициативе по восстановлению баланса на мировом рынке черного золота". Тем временем, несмотря на соблюдение обязательств по ограничению добычи, экспорт нефти странами ОПЕК вырос в июне второй месяц подряд до 25,92 миллиона баррелей в сутки, что превышает показатель мая и аналогичного периода прошлого года на 450.000 баррелей в сутки и 1,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что рост нефтедобычи в ключевых странах-производителях продолжит нивелировать действия ОПЕК+, направленные на решение проблемы перенасыщения рынка сырьем. Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти в США от EIA. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что EIA сообщит о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, также прогнозируется снижение запасов бензина на 1 млн баррелей. Если прогноз не подтвердится, обвал котировок нефти продолжится, считает эксперт.
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06 июля 2017 года 17:20
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.06 июля 2017 года 16:42
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.06 июля 2017 года 13:53
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.06 июля 2017 года 12:58
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.06 июля 2017 года 12:03
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.06 июля 2017 года 09:36
У рынка нефти выдался насыщенный и волатильный день. Brent предприняла новые попытки пробоя уровня 50, на подходе к которому встретила оффера и обвалилась к 8-дневневным минимумам в районе 47,24, откуда отскочила выше 48, но все равно осталась в минусе на 3% за день, комментирует региональный... читать дальше
.06 июля 2017 года 09:21
S&P 500 и Nasdaq выросли в среду благодаря подъему технологического сектора. Фондовые индексы АТР слабо снижаются в четверг, дешевеют акции нефтекомпаний. Цены на нефть растут после резкого падения накануне, Brent подорожала до $48,11 за баррель. читать дальше
.05 июля 2017 года 16:37
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.05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали... читать дальше
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