Цены на Brent могут закрепиться выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов отыгрывают назад часть утраченных днем ранее позиций после того, как в США было зафиксировано существенное снижение запасов нефти, по итогам прошлой недели, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 6 июля в 9:30 по московскому времени торговались на уровне 48,30 доллара за баррель, прибавив с минимумов вчерашнего дня 2,3%. Американский эталон WTI находился в районе 45,62, подорожав со своих минимумов на 2,2%.

Американский институт нефти (API), по итогам прошлой недели, в рамках своей выборки зафиксировал падение коммерческих запасов на 5,8 миллиона баррелей. Эти данные будут использоваться Агентством энергетической информации (EIA) в своем отчете, который будет опубликован сегодня.

Данные по запасам от API достаточно четко коррелируют с данными от EIA. Если первые зафиксировали падение запасов на 5,8 миллиона баррелей, то есть все шансы, что в отчете EIA будет зафиксировано более значительное снижение запасов, чем те 1,6 миллиона, которые ожидал рынок до вчерашнего дня. Само по себе это уже повод для роста.

"Существенное падение запасов также снимет опасения относительно снижения спроса в США, на долю которых приходится 22% потребляемой в мире нефти. Именно недостаточно высокий спрос в крупнейшей экономике мира в разгар сезона отпусков был одной из важных причин падения котировок ниже 50 долларов за баррель. Соответственно, если действительно будет зафиксировано значительное падение запасов нефти и бензина, то цены на Brent могут закрепиться выше 50 долларов за баррель", - заключает Валерий Полховский.