Несмотря на уверенное продвижение доллара в последние дни, он может встретить ощутимое сопротивление выше 60 руб. - ИК "Велес Капитал"

"В среду доллару, наконец, удалось закрепиться выше 60 руб., чему способствовало как укрепление американской валюты на международных площадках в первой половине дня, так и снижение цены на нефть (к окончанию рабочего дня стоимость марки Brent находилась ниже 48 долл. за баррель, хотя еще накануне преодолевала отметку в 49,8 долл.). В подобных условиях новость о существенном сокращении объема покупок валюты Минфином на предстоящий месяц не оказала никакой поддержки отечественной валюте. Несмотря на уверенное продвижение доллара в последние дни, американская валюта может встретить ощутимое сопротивление выше 60 руб., так как данный рубеж будет выглядеть весьма привлекательным для продажи валютной выручки экспортерами. При этом сохранение годового уровня инфляции вблизи 4,2% с ускорением недельных темпов роста цен (в связи с индексацией тарифов в начале июля), а также крайне позитивный взгляд ЦБ на экономическую ситуацию (в виде улучшения прогнозов регулятора по динамике ВВП во 2 и 3 кварталах) уже сейчас формируют серьезные предпосылки для паузы в цикле смягчения процентной политики, что поддержит позиции рубля", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.