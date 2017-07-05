Рынок акций сможет продолжить рост в ближайшей перспективе - Промсвязьбанк

Российский рынок акций в среду продемонстрировал консолидацию вблизи отметки 1920 пунктов по индексу ММВБ, но потерял более 1% по индексу РТС из-за ослабления рубля вследствие резкого обвала нефтяных котировок накануне публикации данных по запасам от API, констатирует старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов.

В нефтегазовом секторе преобладала смешанная динамика, в аутсайдерах акции Роснефти (-1.2%) и НОВАТЭКа (-0.9%). Динамику лучше рынка в течение дня показали ЛУКОЙЛ (+0.4%), Газпром нефть (+0.6%) и Башнефть (+1.5%). В финансовом секторе сильный результат продемонстрировали привилегированные акции Сбербанка (+1.8%), на ожидания повышения нормы дивидендных выплат, а также Мосбиржи на фоне сильных операционных результатов 1-го полугодия. Ослабление курса рубля оживило спрос на акции металлургических и майнинговых компаний, курс акций ММК взлетел на 4.2%, подорожали акции Мечела (+2.3%), Северстали (+1.5%), НЛМК (+1.1%), Полиметалла (+2.0%). Ожидания послабления со сроками ввода «закона Яровой» поддерживает спрос на акции телекоммуникационных операторов (МегаФон: +2.5%). В электроэнергетике спрос продолжает фокусироваться в бумагах ОГК-2 (+4.9%) и ТГК-2 (+4.1%). Перспектива перехода активов на единую акцию поддерживает интерес инвесторов к акциям ОАК (+2.1%). В транспортном секторе стоит отметить акции Аэрофлота (+2.8%), которые впервые в истории поднялись выше 200 руб./бумагу.

"Индекс ММВБ замедлил движение вверх на фоне снижения нефтяных котировок, которое лишь отчасти было компенсировано ослаблением курса рубля. Завтра наступит экс-дивидендная дата по акциям ЛУКОЙЛа, негативный эффект от этого события на индекс ММВБ составит при открытии 0.57% или около 11 пунктов, что отбросит индикатор в район 1905-1908 пунктов. Ожидаем, что рынок сможет удержаться выше психологических отметок 1900 и 1000 по индексам ММВБ и РТС и продолжить рост в ближайшей перспективе", - заключает аналитик банка.