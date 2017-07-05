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05 июля 2017 года 18:38
Прогноз по доллару на конец 2017 года остается неизменным – ниже 55 руб. - "Открытие Брокер"
По сообщению Reuters, объём интервенций Минфина сократится в 600 раз и станет минимальным с начала проведения операций - с февраля 2017 года. Министерство финансов РФ с 7 июля по 4 августа 2017 года будет ежедневно покупать валюту на рынке на сумму всего 3,5 миллиона рублей по сравнению с 2,1 миллиарда рублей в прошлом месяце, сообщило ведомство. "Основной причиной столь значительного снижения объема покупок со стороны Минфина стало снижение нефтегазовых поступлений в доходную часть бюджета как на фоне негативной динамики цен на нефть за последнее время, так и из-за падения объема экспортных поставок, - указывает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. - Впрочем, нельзя исключать, что решение в какой-то мере обусловлено и явным ускорением потребинфляции в июне - продажа на открытом рынке валюты за рубли обычно ведёт к увеличению монетарной инфляции. Судя по всему, столь кардинальное снижение ежедневных интервенций Минфина на валютном рынке (с 2,1 млрд руб. до 3,5 млн руб.) поддержит котировки национальной валюты. С 7 июня по 6 июля Минфин направил на покупку валюты 45,1 млрд руб., что составляет около 0,6% от объема спотовых сделок в июне. Если предположить, что все средства Минфина его посредник ЦБ РФ выводил на открытый рынок, то интервенции ослабили рубль оценочно на 0,5-1,5%. Соответственно, фактическая приостановка интервенций, при прочих равных (нефть, налоговые периоды, геополитика и т.п.), должна обусловить укрепление рубля на сопоставимые уровни. Прогноз по доллару на конец 2017 года остается неизменным – ниже 55 руб.".
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