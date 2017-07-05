Российский рынок акций торгуется в слабом плюсе - УК "Райффайзен Капитал"

В среду, 5 июля, российский рынок торгуется в слабом плюсе, констатирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,1%, в основном благодаря ослаблению курса рубля (на 1%), поскольку РТС, напротив, дешевеет на 1%. Медвежий тренд сегодня обусловлен падением цен на нефть (Brent спот дешевеет на 1,7%) после выхода статистики по объему добычи странами ОПЕК в июне. За счет наращивания производства в Нигерии и Ливии общий объем вырос на 260 тыс. б/с по сравнению с маем, что было ожидаемо, однако все равно выглядит негативно. Другой негативной новостью стало сообщение в СМИ от представителей российских властей о том, что Россия не будет участвовать в увеличении объема сокращения добычи, если такое будет предложено в ходе следующих встреч ОПЕК.

Данные от API и EIA выйдут только завтра, поэтому сегодня новостей в поддержку нефти (в случае снижения запасов или продолжения сокращения добычи) уже не ожидается.

На фоне нефти, а также перед публикацией протоколов июньского заседания ФРС (которое может раскрыть детали о запланированном сокращении объема активов на балансе и дальнейших шагах по ужесточению монетарной политики США) рубль сегодня дешевеет на 1%. Ослабление курса отечественной валюты, в свою очередь, оказывает поддержку акциям экспортеров, в частности, металлургам. Лидерами роста на российском рынке стали бумаги Русала (+3%), ММК (+1,9%), НЛМК (+1,6%) и Северстали (+1,2%). Помимо укрепляющегося доллара, интерес к сектору подогревают растущие мировые цены на коксующийся уголь (на ожиданиях дальнейшего закрытия шахт в Китае), железную руду (из-за инспекций перевозки руды танкерами, изначально предназначенными для транспортировки нефти, в Бразилии) и прокат (в результате удорожания сырья).