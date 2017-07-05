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05 июля 2017 года 17:09
Сокращение баланса ФРС может стать причиной серьезного падения российских фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"Резкое падение нефтяных контрактов на опасениях, что основные нефтедобывающие страны в будущем не будут активно поддерживать нефтяной рынок, стало причиной резкого снижения курса рубля относительно доллара до 60 руб/долл., - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Российские индексы акций торгуются разнонаправленно. Индекс РТС снижается на 1% вслед за рублем. Индекс ММВБ незначительно растет вслед за акциями сотовых операторов и металлургических компаний, отыгрывая падение курса рубля и ожидания отсрочки «Закона Яровой». Европейские индексы акций торгуются разнонаправленно в ожидании публикации протокола июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. Мы ожидаем падения российских индексов акций по итогам сегодняшнего дня. Давление на индексы могут оказывать опасения скорого начала сокращения баланса ФРС, что негативно скажется на курсах развивающихся валют в среднесрочной перспективе".
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