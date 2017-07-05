Доллар "потирает руки" - eToro

Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники рынка делают ставку на подтверждение относительно жесткой риторики Федрезерва в рамках протокола майского заседания регулятора.

"Но даже если публикация документа не вызовет масштабных движений, у валютного рынка еще будет повод для включения режима волатильности, - полагает эксперт. - В четверг ADP обнародует свою оценку темпов роста занятости в частном секторе США. Игроки, как правило, ориентируются на этот релиз в формировании ожиданий относительно ключевого отчета NFP. Однако нужно признать, нередко данные сильно разнятся. В любом случае ключевое значение будет иметь именно пятничный релиз, причем не столько основной показатель роста занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора, сколько данные по зарплатам, которые, согласно консенсус-прогнозу, отразят ускорение темпов роста. В случае реализации позитивного для доллара сценария следует ожидать усиления давления на европейские валюты. EUR/USD, которая сегодня уже нарушила целостность важной промежуточной поддержки в районе 1.1330, все настойчивее сигнализирует о готовности протестировать уровень 1.13. Однако в среднесрочной перспективе ослабление позиций единой валюты на фоне потенциального роста спроса на USD по всему спектру рынка может открыть неплохие возможности для входа с покупками, опираясь на ужесточение риторики ЕЦБ, который начал готовить почву для постепенного сворачивания стимулов".