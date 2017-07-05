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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов - ИК "Финам"
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05 июля 2017 года 14:35
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов - ИК "Финам"
"Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит в пользу роста, но стоит учитывать, что индикатор подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, откуда может начаться фиксация длинных позиций. В случае закрытия двух дней подряд ниже отметки 1900 пунктов будет открыт потенциал снижения с целью 1850 пунктов. После праздника сегодня выйдут на рынок американские игроки, поэтому волатильность во второй половине дня возрастёт. В 21:00 мск будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, который может изменить настрой участников рынка в худшую сторону. Инвесторы ждут подробностей насчёт сроков запуска программы расчистки баланса ФРС, которая крайне негативно скажется на всех рисковых активах в мире. В целом, сегодня день явно не для открытия новых покупок. Лучше фиксировать ранее открытые длинные позиции", - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник.
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05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:05
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.05 июля 2017 года 12:12
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.05 июля 2017 года 11:50
"Когда в июне доходности 10-ти летних казначейских облигаций США торговались около уровней в 2,15% мы писали, что инвесторы слишком пессимистично смотрят на перспективы американской экономики, вглядываясь лишь в данные по инфляции и игнорируя показатели рынка труда, - отмечает главный аналитик... читать дальше
.05 июля 2017 года 10:22
Сегодня вечером Федрезерв обнародует протокол своего прошлого заседания, на котором была повышена ставка, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни самочувствие доллара несколько улучшилось, и отчасти благодаря позитивным... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:35
"Торговая сессия вторника стала очередным днем роста для котировок нефти, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - На рынке появилось мнение, что цены на нефть готовятся продемонстрировать еще большее бычье ралли во второй половине 2017 года. При этом в качестве основной предпосылки для... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:25
В США торги вчера не проводились (День независимости), сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия понедельника. Азиатские фондовые индексы растут в среду, дорожают акции автопроизводителей. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $49,55 за баррель. читать дальше
.04 июля 2017 года 16:48
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
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