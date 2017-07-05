Торговый диапазон на сегодня составляет 59,30-60,30 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль на Московской бирже торгуется в минусе к доллару: «американец» восстанавливает позиции перед публикацией протокола июньского заседания ФРС на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам. «Черное золото» после вчерашнего роста резко подешевело в ожидании раскрытия данных по запасам сырья от Американского института нефти. При этом поддержку котировкам оказывает напряженная обстановка на Корейском полуострове (Сеул и Вашингтон организовали совместные учения возле границ КНДР) и Ближнем Востоке (группа арабских стран выдвинула ультиматум Катару). Негативные факторы для «россиянина» – старт периода подготовки к выплате дивидендов, а также ослабление сальдо счета текущих операций. При этом Минфин РФ заявил о готовности ежедневно тратить в июле всего по 3,5 млн рублей на покупку иностранной валюты: ведомство Антона Силуанова нуждается в слабом рубле для пополнения резервов. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,30-60,30 руб./долл.", - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.