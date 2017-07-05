.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторы сохраняют осторожное отношение к валютам стран с формирующимися рынками - Бинбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 июля 2017 года 14:05
Инвесторы сохраняют осторожное отношение к валютам стран с формирующимися рынками - Бинбанк
"В течение недели динамика рубля соответствует изменению курсов валют других стран с формирующимися рынками, и, несмотря на рост цен на нефть, его позиции к доллару ослабевают, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Наиболее заметное снижение курса валют стран с формирующимися рынками, включая рубль, происходит сегодня, что обусловлено активизацией торговли на финансовых рынках после сокращенного предпраздничного первого дня недели и выходного во вторник в США. Снижение интереса к валютам стран с формирующимися рынками продолжается с прошлой недели, когда благодаря комментариям глав ЕЦБ и Банка Англии инвесторы стали более адекватно оценивать предыдущие заявления ведущих ЦБ и рассчитывать на несколько более быструю нормализацию монетарной политики ключевых регуляторов. Напомним также, что на этой неделе будут опубликованы данные по состоянию американского рынка труда в июне и протоколы заседания ФРС США, которые могут стать основой для роста уверенности в еще одном повышении ставки ФРС США в 2017 году". Кроме того, эксперт советует не забывать про рост геополитической напряженности в мире, связанный с очередным запуском ракеты КНДР. В результате с начала недели почти все валюты стран с формирующимися рынками уступили свои позиции по отношению к доллару. По сравнению с уровнем закрытия в пятницу наиболее сильное ослабление продемонстрировали валюты Турции(-1.9%), ЮАР (-1.6%), Аргентины (-1.6%) и РФ (-1.6%, данные Bloomberg). "Таким образом, пока рубль в целом игнорирует динамику нефтяного рынка и движется под влиянием осторожного отношения инвесторов к валютам стран EM, - заключает Н. Ващелюк. - Итоги недели будут зависеть от данных по экономике США (вероятнее всего, они не разочаруют инвесторов, что станет фактором давления на курс рубля) и результатов встречи президентов России и США, запланированной в рамках саммита G20 на вторую половину дня пятницы (возможны стабилизация или незначительный прогресс во взаимодействии двух держав). Не исключено, что в ближайшие дни курс доллара продолжит тестировать уровень 60 руб. и преодолеет его в случае публикации статистики по американской экономике, которая окажется значительно лучше ожиданий рынка".
.
05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали... читать дальше
.05 июля 2017 года 12:12
"Американские рынки накануне отдыхали, что определило пониженную активность на глобальных площадках в целом, - отмечают эксперты "Нордеа Банк". - В то же время стоит отметить локальный рост интереса к защитным активам в последние дни на фоне очередной волны геополитических рисков. Евро сдержанно... читать дальше
.05 июля 2017 года 11:50
"Когда в июне доходности 10-ти летних казначейских облигаций США торговались около уровней в 2,15% мы писали, что инвесторы слишком пессимистично смотрят на перспективы американской экономики, вглядываясь лишь в данные по инфляции и игнорируя показатели рынка труда, - отмечает главный аналитик... читать дальше
.05 июля 2017 года 10:22
Сегодня вечером Федрезерв обнародует протокол своего прошлого заседания, на котором была повышена ставка, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни самочувствие доллара несколько улучшилось, и отчасти благодаря позитивным... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:35
"Торговая сессия вторника стала очередным днем роста для котировок нефти, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - На рынке появилось мнение, что цены на нефть готовятся продемонстрировать еще большее бычье ралли во второй половине 2017 года. При этом в качестве основной предпосылки для... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:25
В США торги вчера не проводились (День независимости), сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия понедельника. Азиатские фондовые индексы растут в среду, дорожают акции автопроизводителей. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $49,55 за баррель. читать дальше
.04 июля 2017 года 16:48
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
Несмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.