Инвесторы сохраняют осторожное отношение к валютам стран с формирующимися рынками - Бинбанк

"В течение недели динамика рубля соответствует изменению курсов валют других стран с формирующимися рынками, и, несмотря на рост цен на нефть, его позиции к доллару ослабевают, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Наиболее заметное снижение курса валют стран с формирующимися рынками, включая рубль, происходит сегодня, что обусловлено активизацией торговли на финансовых рынках после сокращенного предпраздничного первого дня недели и выходного во вторник в США. Снижение интереса к валютам стран с формирующимися рынками продолжается с прошлой недели, когда благодаря комментариям глав ЕЦБ и Банка Англии инвесторы стали более адекватно оценивать предыдущие заявления ведущих ЦБ и рассчитывать на несколько более быструю нормализацию монетарной политики ключевых регуляторов. Напомним также, что на этой неделе будут опубликованы данные по состоянию американского рынка труда в июне и протоколы заседания ФРС США, которые могут стать основой для роста уверенности в еще одном повышении ставки ФРС США в 2017 году".

Кроме того, эксперт советует не забывать про рост геополитической напряженности в мире, связанный с очередным запуском ракеты КНДР. В результате с начала недели почти все валюты стран с формирующимися рынками уступили свои позиции по отношению к доллару. По сравнению с уровнем закрытия в пятницу наиболее сильное ослабление продемонстрировали валюты Турции(-1.9%), ЮАР (-1.6%), Аргентины (-1.6%) и РФ (-1.6%, данные Bloomberg).

"Таким образом, пока рубль в целом игнорирует динамику нефтяного рынка и движется под влиянием осторожного отношения инвесторов к валютам стран EM, - заключает Н. Ващелюк. - Итоги недели будут зависеть от данных по экономике США (вероятнее всего, они не разочаруют инвесторов, что станет фактором давления на курс рубля) и результатов встречи президентов России и США, запланированной в рамках саммита G20 на вторую половину дня пятницы (возможны стабилизация или незначительный прогресс во взаимодействии двух держав). Не исключено, что в ближайшие дни курс доллара продолжит тестировать уровень 60 руб. и преодолеет его в случае публикации статистики по американской экономике, которая окажется значительно лучше ожиданий рынка".