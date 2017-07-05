.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали информацию о том, что Россия выступает против увеличения объемов сокращения добычи в рамках скоординированного с ОПЕК плана действий по балансировке рынка. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 4 июля в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 49,77 доллара за баррель, прибавив с открытия недели 1,8%. Американский эталон WTI находился в районе 47,17, подорожав за этот период на 2,0%. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка в среднем ожидают, что по итогам прошлой недели в США будет зафиксировано падение запасов сырой нефти на 1,6 миллиона баррелей и бензина на 1,7 миллиона. Отчет будет опубликован в четверг 6 июля. В последнее время в США возобновилось падение запасов сырой нефти и бензина. Соответственно, это несколько охладило опасения относительно снижения объемов потребления в крупнейшей экономике мира. Это, безусловно, поддерживает цены. Кроме того, в прошлом отчете Агентство энергетической информации также зафиксировало снижение добычи на 100 тысяч баррелей. Складывается впечатление, что производители в США негативно реагируют на цены ниже 50 долларов. Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в переговорах между представителями ОПЕК и крупнейшими добывающими странами Россия выступила против увеличения объемов сокращения добычи. Ее представители сослались на то, что это будет сигналить рынку о неуверенности в том, что реализуемые меры будут способны достичь желаемого результата. Правда, рынок не придал этой информации никакого значения. Он начинает игнорировать негатив. Так бывает, когда текущие цены воспринимаются как низкие. "В целом мы видим, что ниже 45 долларов за баррель требуется совсем незначительное улучшение новостного фона, чтобы активизировать покупки. Однако, пока участники рынка не получат четких фактических данных, подтверждающих падение мировых запасов нефти, цены вряд ли поднимутся выше 55 долларов за баррель. В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель со среднегодовой ценой около 50 долларов за баррель. Роста котировок выше 55 нам стоит ожидать уже осенью, ближе к отопительному сезону", - резюмирует эксперт ГК "Форекс Клуб".
- FXC_170705@1.ZIP (Размер - 37kb)
.
05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:05
"В течение недели динамика рубля соответствует изменению курсов валют других стран с формирующимися рынками, и, несмотря на рост цен на нефть, его позиции к доллару ослабевают, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Наиболее заметное снижение курса валют стран с формирующимися... читать дальше
.05 июля 2017 года 12:12
"Американские рынки накануне отдыхали, что определило пониженную активность на глобальных площадках в целом, - отмечают эксперты "Нордеа Банк". - В то же время стоит отметить локальный рост интереса к защитным активам в последние дни на фоне очередной волны геополитических рисков. Евро сдержанно... читать дальше
.05 июля 2017 года 11:50
"Когда в июне доходности 10-ти летних казначейских облигаций США торговались около уровней в 2,15% мы писали, что инвесторы слишком пессимистично смотрят на перспективы американской экономики, вглядываясь лишь в данные по инфляции и игнорируя показатели рынка труда, - отмечает главный аналитик... читать дальше
.05 июля 2017 года 10:22
Сегодня вечером Федрезерв обнародует протокол своего прошлого заседания, на котором была повышена ставка, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни самочувствие доллара несколько улучшилось, и отчасти благодаря позитивным... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:35
"Торговая сессия вторника стала очередным днем роста для котировок нефти, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - На рынке появилось мнение, что цены на нефть готовятся продемонстрировать еще большее бычье ралли во второй половине 2017 года. При этом в качестве основной предпосылки для... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:25
В США торги вчера не проводились (День независимости), сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия понедельника. Азиатские фондовые индексы растут в среду, дорожают акции автопроизводителей. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $49,55 за баррель. читать дальше
.04 июля 2017 года 16:48
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
Несмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.