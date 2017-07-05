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05 июля 2017 года 12:12
Нефть не оказывает заметной поддержки национальной валюте - "Нордеа Банк"
"Американские рынки накануне отдыхали, что определило пониженную активность на глобальных площадках в целом, - отмечают эксперты "Нордеа Банк". - В то же время стоит отметить локальный рост интереса к защитным активам в последние дни на фоне очередной волны геополитических рисков. Евро сдержанно отступил в паре с «американцем» на фоне комментариев члена правления ЕЦБ Прата, который заявил, что регулятор должен сохранять приверженность текущим «легким» условиям финансирования для достижения целей по инфляции. Сегодня в фокусе рынков индексы деловой активности и розничные продажи в ЕС, а также американская статистика по заказам на товары длительного пользования и «минутки» ФРС. Наиболее интересными станет именно протокол FOMC, где внимание сконцентрируется на обсуждении будущих шагов в части баланса ФРС, и данных по инфляции. Ожидаем, что фактические данные из США позволят USD демонстрировать дальнейшее восстановление. Краткосрочные EUR/USD 1.132-1.144. Рубль сдает позиции в утренние часы в основных торгуемых парах. Нефть не оказывает заметной поддержки национальной валюте. Движение формируют как технические, так и фундаментальные факторы, к которым мы относим ослабление сальдо счета текущих операций (традиционная история для 3 кв.), а также подготовка к дивидендным выплатам. Краткосрочный ориентир по USD/RUB - 59.2-60.4".
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05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:05
"В течение недели динамика рубля соответствует изменению курсов валют других стран с формирующимися рынками, и, несмотря на рост цен на нефть, его позиции к доллару ослабевают, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Наиболее заметное снижение курса валют стран с формирующимися... читать дальше
.05 июля 2017 года 11:50
"Когда в июне доходности 10-ти летних казначейских облигаций США торговались около уровней в 2,15% мы писали, что инвесторы слишком пессимистично смотрят на перспективы американской экономики, вглядываясь лишь в данные по инфляции и игнорируя показатели рынка труда, - отмечает главный аналитик... читать дальше
.05 июля 2017 года 10:22
Сегодня вечером Федрезерв обнародует протокол своего прошлого заседания, на котором была повышена ставка, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни самочувствие доллара несколько улучшилось, и отчасти благодаря позитивным... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:35
"Торговая сессия вторника стала очередным днем роста для котировок нефти, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - На рынке появилось мнение, что цены на нефть готовятся продемонстрировать еще большее бычье ралли во второй половине 2017 года. При этом в качестве основной предпосылки для... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:25
В США торги вчера не проводились (День независимости), сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия понедельника. Азиатские фондовые индексы растут в среду, дорожают акции автопроизводителей. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $49,55 за баррель. читать дальше
.04 июля 2017 года 16:48
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
Несмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911... читать дальше
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