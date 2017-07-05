Давление на индекс РТС усилится в конце недели - ВТБ 24

"Если вчера в связи с выходным днём в США мы ожидали сохранения котировок нефтяных фьючерсах на максимуме за последний месяц, то теперь с возвращением американских трейдеров на рынок стоит опасаться усиления коррекционных настроений по нефти, - указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Поднявшийся выше 1900 пунктов Индекс ММВБ приблизился к уровню сопротивления, соответствующему 50-дневной скользящей средней. Завтра будет заметная корррекция по акциям Татнефти и Ростелекома, обусловленная дивидендной отсечкой, а в пятницу – по акциям ЛУКОЙЛа, МТС и РусГидро. Совокупный негативный эффект предстоящих до конца недели отсечек оценивается в 1 п.п. по Индексу РТС/ММВБ. Компенсировать его в краткосроке возможно лишь при дальнейшем поступательном движении цен на нефть. Новости о планах С. Гордеева консолидировать контрольный пакет Группы ПИК, выкупив пакеты акций у других крупнейших миноритариев, заставляет инвесторов обращать внимание не только на акции компании, но и на строительный сектор в целом. Процесс консолидации в секторе продолжается. В прошлом году ПИК приобрёл Мортон. В настоящий момент идёт объединение ОПИН и Инград. Данный процесс сопровождается переоценкой стоимости бизнеса строителей. За год акции Группы ПИК выросли на четверть, ОПИН – втрое, только акции ЛСР продемонстрировали слабо негативную динамику. Полагаем, что бумаги ЛСР, отставшие в динамике от «коллег по цеху», способны показать догоняющий рост. Закрытие дивидендного «окна» на 880 руб. (+5.5%) – лишь первая спекулятивная цель".