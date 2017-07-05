Ожидаем продолжения распродаж американских государственных облигаций в ближайшие месяцы - Бинбанк

"Когда в июне доходности 10-ти летних казначейских облигаций США торговались около уровней в 2,15% мы писали, что инвесторы слишком пессимистично смотрят на перспективы американской экономики, вглядываясь лишь в данные по инфляции и игнорируя показатели рынка труда, - отмечает главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов. - Пессимизм инвесторов, помноженный на политические риски Трампа, загнал доходности US Treasures ниже своих фундаментально обоснованных уровней. Однако угроза роста ставок и сворачивания мер поддержки со стороны центральных банков, которую на прошлой неделе инвесторы увидели в комментариях глав регуляторов, включая ЕЦБ, привела к пересмотру инвесторами своих пессимистичных ожиданий в пользу более оптимистичных и реально обоснованных, на которые и обратили внимание руководители центральных банков. В результате, доходность 10-летнего бенчмарка за неделю возросла с уровней 2,12% до уровня 2,34%. Способствовала росту доходностей и выходившая вчера статистика производственного PMI, оказавшегося на самом высоком уровне с августа 2014 г., при этом инвесторы по достоинству оценили высокие уровни таких компонент PMI, как новые заказы и уровень занятости, которые могут указывать на ускорение экономического роста и инфляции в ближайшем будущем. Мы сохраняем наш целевой прогноз в 2,5% по доходности 10-ти летних государственных облигаций США в третьем квартале и, следовательно, ожидаем продолжения распродаж американских государственных облигаций в ближайшие месяцы".