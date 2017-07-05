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05 июля 2017 года 11:28
Корреляция между курсом рубля и ценами на нефть вновь оказалась полностью нарушена - РосЕвроБанк
"Корреляция между курсом рубля и ценами на нефть вновь оказалась полностью нарушена. Цены на нефть вновь подобрались к отметке 50 долларов за баррель, а рубль продолжил терять позиции в результате чего курс доллара уже в ближайшее время может достигнуть отметки 60 рублей. Ключевой причиной такой динамики рубля является фактор платежного баланса, а также потеря интереса инвесторов к российскому госдолгу – Минфину был вынужден корректировать свои плану по продаже облигаций на фоне спада к ним интереса. Стоит также учитывать, что Минфин нуждается в слабом рубле, так как он позволяет «наполнять» резервные фонды. С начала июня Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в рублевом выражении стали больше на 247 млрд рублей, что позволило частично компенсировать потери января-апреля из-за укрепления рубля. За тот период ФНБ и РФ в рублях «похудели» на 294 млрд рублей. До конца года из Резервного фонда планируется изъять 1,06 трлн руб., а всего в фонде 987 млрд руб. и пополняться он не будет. Таким образом, рубль должен ослабнуть еще на 7%. Если учитывать этот фактор, то курс доллара должен закрепиться в районе 63,5 руб. за доллар при текущих ценах на нефть. На наш взгляд, на текущей неделе ослабление рубля продолжится, в результате чего курс доллара «запрыгнет» выше 60 рублей, если, конечно, на встрече Путина и Трампа не произойдет резкого «отепления отношений", - прогнозирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
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05 июля 2017 года 16:37
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.05 июля 2017 года 14:50
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.05 июля 2017 года 14:05
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.05 июля 2017 года 12:12
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.05 июля 2017 года 11:50
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.05 июля 2017 года 10:22
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.05 июля 2017 года 09:35
"Торговая сессия вторника стала очередным днем роста для котировок нефти, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - На рынке появилось мнение, что цены на нефть готовятся продемонстрировать еще большее бычье ралли во второй половине 2017 года. При этом в качестве основной предпосылки для... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:25
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.04 июля 2017 года 16:48
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.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
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