До конца недели доллар будет торговаться в районе 59,5 руб., а евро около 67,1 руб. - Локо Банк

"Рубль остается стабильным, незначительно изменяясь к доллару и евро, - констатирует заместитель председателя правления Локо Банка заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. - Курс находится у отметки 59,4 за доллар и 67,5 за евро, а нефть стоит $49,7 за баррель Brent. Как уже неоднократно отмечалось, рубль потерял привязку к нефти, поэтому сейчас ситуация на рынке нефти имеет не очень большое значение для российской валюты. Активность торгов находится на минимуме из-за выходного дня в США. При этом сохраняется давление на рубль, и с точки зрения рублевой стоимости барреля курс должен находиться в районе 65 за доллар при текущих ценах на нефть. Ослабление рубля будет продолжаться в июле-августе, а его придется на осенние месяцы. Пока же курс будет стремиться достичь 60 руб. за доллар, но для преодоления этой отметки нужны дополнительные факторы давления. В конце недели должна состояться встреча Путина и Трампа, поэтому волатильность не будет высокой, так как участники рынка предпочтут дождаться этой встречи, которая может дать сигналы о перспективах отмены или смягчения антироссийских санкций. До конца недели доллар будет торговаться в районе 59,5 руб., а евро около 67,1 руб.".