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05 июля 2017 года 11:14
До конца недели доллар будет торговаться в районе 59,5 руб., а евро около 67,1 руб. - Локо Банк
"Рубль остается стабильным, незначительно изменяясь к доллару и евро, - констатирует заместитель председателя правления Локо Банка заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. - Курс находится у отметки 59,4 за доллар и 67,5 за евро, а нефть стоит $49,7 за баррель Brent. Как уже неоднократно отмечалось, рубль потерял привязку к нефти, поэтому сейчас ситуация на рынке нефти имеет не очень большое значение для российской валюты. Активность торгов находится на минимуме из-за выходного дня в США. При этом сохраняется давление на рубль, и с точки зрения рублевой стоимости барреля курс должен находиться в районе 65 за доллар при текущих ценах на нефть. Ослабление рубля будет продолжаться в июле-августе, а его придется на осенние месяцы. Пока же курс будет стремиться достичь 60 руб. за доллар, но для преодоления этой отметки нужны дополнительные факторы давления. В конце недели должна состояться встреча Путина и Трампа, поэтому волатильность не будет высокой, так как участники рынка предпочтут дождаться этой встречи, которая может дать сигналы о перспективах отмены или смягчения антироссийских санкций. До конца недели доллар будет торговаться в районе 59,5 руб., а евро около 67,1 руб.".
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05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
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.05 июля 2017 года 14:05
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.05 июля 2017 года 12:12
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.05 июля 2017 года 11:50
"Когда в июне доходности 10-ти летних казначейских облигаций США торговались около уровней в 2,15% мы писали, что инвесторы слишком пессимистично смотрят на перспективы американской экономики, вглядываясь лишь в данные по инфляции и игнорируя показатели рынка труда, - отмечает главный аналитик... читать дальше
.05 июля 2017 года 10:22
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.05 июля 2017 года 09:35
"Торговая сессия вторника стала очередным днем роста для котировок нефти, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - На рынке появилось мнение, что цены на нефть готовятся продемонстрировать еще большее бычье ралли во второй половине 2017 года. При этом в качестве основной предпосылки для... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:25
В США торги вчера не проводились (День независимости), сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия понедельника. Азиатские фондовые индексы растут в среду, дорожают акции автопроизводителей. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $49,55 за баррель. читать дальше
.04 июля 2017 года 16:48
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
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