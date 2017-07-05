Индекс PMI сферы услуг РФ в июне снизился до 55,5 с 56,3 пункта в мае - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в июне 2017 года снизился до 55,5 пункта с 56,3 пункта в мае, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне упал до 54,8 пункта против 56 пунктов в мае.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Темпы роста деловой активности в сфере услуг РФ остались устойчивыми в июне, и в целом рост во втором квартале текущего года был лишь немного ниже результатов первого квартала. В то же время рост в обрабатывающих отраслях РФ в июне замедлился до второго минимального значения за десять месяцев.

Рост новых заказов российской сфере услуг в июне был зафиксирован семнадцатый месяц подряд, при этом его темпы лишь немного изменились с мая. Увеличение объемов новых заказов было вызвано повышением клиентской активности и усилением спроса. Между тем рост новых заказов в обрабатывающих отраслях РФ за аналогичный период был незначительным.

Затраты компаний российской сферы услуг увеличились в июне, продлив тренд, наблюдаемый с самого начала данного исследования с октября 2001 года. Участники опроса сообщали об увеличении налогового бремени, однако темпы инфляции закупочных цен замедлились с мая и были слабыми в контексте исторических данных. Закупочные цены в производственном секторе росли в июне существенными темпами, которые превысили майские показатели.

Отпускные цены в компаниях сферы услуг РФ в июне продолжили рост, но темп инфляции опустился с майского двадцатимесячного максимума до трехмесячного минимума. Как показало исследование, увеличение цен на услуги происходило на фоне более высоких затрат. В обрабатывающих отраслях РФ рост отпускных цен в июне произошел третий месяц подряд, однако его темпы замедлились с мая.

Рост занятости в российской сфере услуг продолжился в июне шестой месяц подряд, однако темпы увеличения рабочих мест были минимальными с февраля 2017 года. В компаниях промышленных секторов занятость вновь сократилась, а темпы снижения ускорились с мая.

Незавершенные заказы в сфере услуг РФ увеличились в июне впервые с марта текущего года. Однако темпы роста показателя были незначительными. Незавершенные заказы в обрабатывающих отраслях выросли второй месяц подряд.

Деловые ожидания в сфере услуг РФ в июне улучшились, а степень оптимизма была выше майской. Степень оптимизма относительно роста объемов производства в ближайшие двенадцать месяцев в компаниях обрабатывающих отраслей в июне также выросла.