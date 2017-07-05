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05 июля 2017 года 09:45

Отечественный фондовый рынок откроется нейтрально - ИК "Атон"

Специалисты ИК "Атон" считают, что в среду отечественный фондовый рынок откроется нейтрально.

Опубликовано: /Атон/
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