.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сегодня положительной динамике рынка способствуют дорожающие акции телекомов и нефтяных компаний - УК "Райффайзен Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июля 2017 года 18:23
Сегодня положительной динамике рынка способствуют дорожающие акции телекомов и нефтяных компаний - УК "Райффайзен Капитал"
Во вторник, 4 июля, российский рынок торгуется в плюсе, даже несмотря на отсутствие роста нефтяных котировок. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС - 0,7%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Сегодня положительной динамике способствуют дорожающие акции телекомов (на новостях о переносе реализации Закона Яровой до 2023 г.), Мегафон и МТС, а также нефтяных компаний (Газпром, Роснефть, Новатэк). Если Роснефть дорожает в основном на фоне готовности выплатить промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2017 г., то остальные бумаги - на фоне улучшения рекомендаций аналитиков по сектору, в связи с тем, что он был слишком перепродан в последнее время. Стоит отметить, что на текущей неделе интерес к российским активам подогревается предстоящей встречей В.Путина с Д.Трампом на саммите 20-ки, которая должна пролить свет на перспективы российско-американских отношений. Аналитики и эксперты возлагают большие надежды на диалог двух лидеров, поскольку перечень вопросов для потенциального обсуждения значительный (от ужесточения санкций, ситуации в Сирии и на Украине, до терроризма и хакерских атак), однако официальной программы встречи озвучено пока не было. В течение последних 4 месяцев глобальные инвесторы выводили средства с отечественного фондового рынка (по данным EPRF), что было вызвано крушением надежд о скорой отмене американских санкций в отношении РФ, которую ждали сразу после вступления Трампа на пост Президента. Разочарование отсутствием эффекта от сделки ОПЕК, а также приверженность мировых центробанков планам по ужесточению (ФРС) и смягчению (ЦБ РФ) монетарной политики, привело к снижению “carry-trade” привлекательности как рубля, так и рублевых активов. И встреча Д.Трампа с В.Путиным – это событие, которое может вернуть интерес глобальных инвесторов к российскому рынку.
- RFC_170704@1.ZIP (Размер - 8kb)
.
04 июля 2017 года 16:48
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
Несмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:57
"Доллар США продолжает сдержанное укрепление, - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне американская статистка по ISM manufacturing index (индекс делового оптимизма в производстве) продемонстрировала самое сильное значение показателя почти за 3... читать дальше
.04 июля 2017 года 11:53
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний цены Brent выглядит область 45-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как снижение запасов и падение добычи в США несколько снизили опасения относительно эффективности плана ОПЕК+ по урегулированию состояния спроса и предложения, констатирует аналитик ГК... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:45
В начале новой недели Brent продолжила рост, причем в результате подъема восьмую сессию кряду актив продемонстрировал самую продолжительную череду роста с февраля 2012 года. преодолев уровень 49, котировки достигли почти 1-месячных максимумов в районе 49,70 и нацелились на уровень 50, указывает... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:30
"Цены на нефть выросли и в понедельник, продолжив восстановительную тенденцию прошлой недели, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Для американского сорта нефти WTI восьмой день роста подряд обозначил самый длительный период восстановления за семь лет. Котировки черного золота... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:15
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник, Nasdaq снизился. Фондовые индексы АТР в основном падают, исключение составляет австралийский рынок. Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель. читать дальше
.03 июля 2017 года 17:20
"Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - По крайней мере, на торгах понедельника... читать дальше
.03 июля 2017 года 15:25
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику, хотя новостной фон формируется в пользу коррекции, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Сегодня стало известно, что по итогам июня ОПЕК нарастила объем добычи на 210 тыс., до 32.54 млн баррелей в день, сообщается в отчете... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.