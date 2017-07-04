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04 июля 2017 года 17:26
На горизонте третьего квартала мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 58-62 руб/долл. - Промсвязьбанк
Большую часть второго квартала российский рубль демонстрировал завидную устойчивость, несмотря на снижение нефтяных котировок, указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. В июне наблюдалась коррекция в большинстве валют развивающихся, что способствовало восстановлению пары доллар/рубль в район 59-60 руб/долл. На горизонте третьего квартала мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 58-62 руб/долл. Из ключевых факторов, определяющих динамику рубля во втором квартале, мы отмечаем динамику нефтяного рынка, общий настрой глобальных инвесторов в отношении валют развивающихся стран, динамику счета текущих операций платежного баланса. "На наш взгляд, российский рубль остается на текущих уровнях несколько переоцененным относительно нефтяных котировок. На горизонте третьего квартала по мере сезонного ухудшения текущего счета и нейтрального отношения глобальных инвесторов к развивающимся рынкам мы рассчитываем на постепенное нивелирование текущей переоценки в рубле по сравнению с ценами на нефть. Таким образом, наш базовый сценарий предполагает на горизонте третьего квартала возвращение цен на нефть в район 50-52 долл/барр. и движение пары доллар/рубль в диапазоне 58-62 руб/долл.", - заключает эксперт банка.
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04 июля 2017 года 16:48
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.04 июля 2017 года 15:12
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.04 июля 2017 года 09:45
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.04 июля 2017 года 09:30
"Цены на нефть выросли и в понедельник, продолжив восстановительную тенденцию прошлой недели, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Для американского сорта нефти WTI восьмой день роста подряд обозначил самый длительный период восстановления за семь лет. Котировки черного золота... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:15
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник, Nasdaq снизился. Фондовые индексы АТР в основном падают, исключение составляет австралийский рынок. Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель. читать дальше
.03 июля 2017 года 17:20
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.03 июля 2017 года 15:25
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